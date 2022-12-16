Андрей Никитин: «Поддержка ребят, отправляющихся на СВО, стала по-настоящему общим делом для новгородцев»

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поблагодарил предпринимателей и руководителей компаний области за поддержку мобилизованных. Фото: www.novreg.ru

Андрей Никитин встретился с предпринимателями и руководителями компаний области, чтобы выразить им слова благодарности за поддержку мобилизованных и их семей. Губернатор отметил, что работу по координации с бизнес-сообществом взял на себя Фонд социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани жизнь».

Совместно с правительством региона фонд в конце сентября организовал сбор денежных средств для помощи мобилизованным жителям области и их семьям. Председатель правления фонда Александр Рыбка отметил, что призыв о помощи сразу же нашел отклик у многих жителей области и предпринимателей.

«Поступки людей идут от души. Просто поразительно: перечисляли деньги, вкладывая и сто рублей, и очень большие суммы. Собирают подъездами, товариществами собственников жилья, присоединяются общественные организации. Но основная помощь идет от предприятий и предпринимателей региона – сегодня их более 60», – сказал Александр Рыбка и заверил, что все денежные средства, которые поступают от благотворителей на счёт акции, используются исключительно целевым образом.

Председатель фонда пояснил, что на пожертвования закуплено и передано бойцам все необходимое для экипировки и организации их быта, в том числе, медикаменты, технические средства разведки и связи, зимняя одежда и обувь.

«Все передано командирам подразделений. Имею право говорить, что всё, до копеечки, использовано на приобретение того, что требуется нашим ребятам», – подчеркнул Александр Рыбка.

Гендиректор ООО «Галичи» Павел Гальченко рассказал о том, что его компания оказывает поддержку мобилизованным для участия в СВО и членам их семей постоянно. С момента начала операции в денежном выражении сумма превысила 20 миллионов рублей.

«К новому году подготовили много подарков, целая фура будет загружена. Один из них – баня. Пестовский предприниматель подготовил разборный сруб. Вчера нам печку чугунную передали, бочки для воды», – пояснил Павел Гальченко.

Уже давно поддерживает жителей Донбасса, а теперь помогает мобилизованным новгородцам президент компании «Зенден» Андрей Павлов. Он убежден, что сейчас важна не только материальная помощь. Стратегическое для нашего общества значение имеет военно-патриотическое воспитание молодежи. Предприниматель предлагает распространить программу начальной военной подготовки в учебных центрах «Авангард» и на взрослых. Предприниматель считает, что навыки жизни в полевых условиях необходимы всем россиянам.

Председатель регионального объединения Союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор «ТК Новгородская» Андрей Белов отметил, что сотрудники предприятий и организаций региона, проводившие своих коллег на службу в зону СВО, не могли оставить без поддержки и их родственников. С этой целью введены единовременные и ежемесячные выплаты. Помощь оказывается и с трудоустройством членов семей.

«Хотелось бы попросить не останавливаться только на материальной поддержке в рамках мобилизационных мероприятий, но и отслеживать дальнейшую судьбу наших коллег. Чтобы была обратная связь, и можно было оперативно реагировать, оказывать помощь нашим призывникам», – призвал Андрей Белов.

Во время встречи были обсуждены и вопросы привлечения новых работников в различные отрасли промышленности и сферы ЖКХ. Участники дискуссии выразили уверенность в необходимости развития программ подготовки молодых специалистов. Андрей Белов донес общее мнение промышленников - сейчас требуется сохранение стабильного функционирования системы жизнеобеспечения региона и выполнение госзаказов на предприятиях.

«Мы с вами живем в небольшом регионе, и у нас была возможность собраться с руководством предприятий, обсудить, найти совместные решения наших задач, никого не оставить без внимания. Предприятия работают, гособоронзаказ и стратегические заказы для отечественной промышленности выполняют», – подчеркнул Андрей Никитин.

Глава области поблагодарил всех, кто участвует в акции фонда «Сохрани жизнь». Очевидно, что любая добрая инициатива жителей области будет принята на передовой с огромной благодарностью.

«Поддержка ребят, отправляющихся на СВО, стала по-настоящему общим делом для новгородцев. Наша с вами задача – постоянно оказывать помощь и бойцам, и их близким. Я благодарю каждого за гражданскую позицию. Надеюсь, что мы дальше будем действовать вместе, помогать нашим ребятам, которым сегодня гораздо сложнее, чем нам», – подытожил Андрей Никитин.