За три года в Оренбуржье возобновили работу 30 предприятий

Денис Паслер: Возрождение промышленности — безусловный приоритет работы правительства. Фото Сергея Медведева

В Оренбургской области за последние три год 30 предприятий возобновили работу. Все они были на грани банкротства. Возродить заводы помогли усилия правительства региона. Об этом во время прямой линии с оренбуржцами рассказал губернатор Денис Паслер.

Он отметил, что запуск простаивающих предприятий, создание условий для инвесторов, выпуск новых видов продукции и освоение новых рынков – это приоритетные направления экономического развития региона.

- С 2014 года в регионе проистаивали десятки предприятий. Сегодня они работают и дают работу людям.Запущено производство на 30 бывших банкротных предприятиях, - сказал Денис Паслер.

Речь идет об НПО «Орск» с серийным производством холодильников «Орск», ЗАО «Завод синтетического спирта», ООО «Орский вагонный завод» и другие.

В июле 2022 года запущено в работу производство «Южно-уральской промышленной компании». В Бузулуке на базе бывшего механического завода компания «Композит Групп» открыла цеха по производству холодильного оборудования. В Новосергиевском районе производят котлы, которые в том числе направляются в подшефную территорию Оренбургской области - Перевальский район ЛНР.

Сегодня в инвестиционном портфеле региона 75 проектов на 415 млрд рублей, из них 13 - по импортозамещению.

Набирают обороты Особая экономическая зона и ТОСЭРы.

В ОЭЗ строятся молокозавод «Красногорский» и логистический центр «Оренбург». Резидентами ОЭЗ стали: Оренмодуль, Газпром СПГ Оренбург, Шелковый путь Логистика.

Статус резидента ОЭЗ планируют получить ещё ряд компаний.

В ТОСЭР «Новотроицк» и «Ясный» более 20 резидентов, которыми создано более 2400 новых рабочих мест, привлечено более 8 млрд руб. инвестиций.

Важное направление - подготовка кадров для новых производств.

Принципиально меняется содержание среднего профессионального образования и условия обучения в колледжах.

За 3 года в регионе открыто 55 новых современных мастерских в техникумах и колледжах. В рамках программы «Профессионалитет» идет комплексная модернизация 8 учреждений профессионального образования, в том числе на базе колледжей в Ясном, Орске, Новотроицке, Бугуруслане, Гае, Оренбурге.