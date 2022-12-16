Зверь-главнокомандующий Украины дал страшное интервью: российская мобилизация, надежда на мировую войну и планы ВСУ

Валерий Залужный признался, что идея «убивать русских» стала для него религией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Огромное, пафосное и скандальное интервью респектабельному (как казалось раньше) журналу The Economist дал командующий украинскими войсками генерал Валерий Залужный, из которого, как считается, Запад готовит возможного сменщика Владимиру Зеленскому в кресле президента.

Интервью еще и довольно откровенное. Потому что некоторые жесткие, даже жестокие - за гранью человеческого гуманизма фразы, на которые порой бывают способны военные, но никак не политики или дипломаты, никак редакцией британского журнала не отцензурированы.

Получается, что такие фразы для британского и вообще западного общества становятся приемлемыми. Или даже желательными?!

Как вам такое признание генерала Залужного:

- Для нас, военных, все началось еще в 2014 году. Восемь лет шла борьба до 2022 года... Все, что произошло 24 февраля, было увеличением масштаба. До этого у нас был фронт 403 километра. А 24 февраля этот фронт вырос до 2500 километров... Все, что мы сделали, — применили наши знания и опыт, которые у нас уже были с тех пор. И самый главный опыт, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать. И это то, что мы делаем.

Просто любопытно, а если бы Залужный вместо «убивать русских» произнес «убивать евреев» или «убивать негров» - англичане это так же спокойно напечатали?

«Я БЫ СДЕЛАЛ ТО ЖЕ САМОЕ»

Дальше Залужный признается, что «с начала конфликта уволил уже десять украинских генералов, еще один застрелился.»

Командующий ВСУ говорит, что российские войска верно спланировали начало спецоперации, но у них были ограничены ресурсы:

- Я думаю, что у них было ресурсов на три месяца, чтобы достичь своих целей, - считает Залужный. - Они хотели взять Киев. В военном отношении это было правильное решение — самый простой способ достичь своей цели. Я бы сделал то же самое.

ИЗМАТЫВАНИЕ ВОЙСК

Про сегодняшние бои и расстановку сил украинский военачальник говорит так:

- Ситуация на Донбассе непростая... Им (российским войскам) нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы продолжать достигать своих целей. Но они параллельно работают над другой задачей, делают все возможное, чтобы не дать нам перегруппироваться и нанести удар. Они сковывают наши войска, чтобы не дать нам перегруппироваться. То, что они сейчас упорно борются, это, конечно, очень плохо. Это изматывает вооруженные силы Украины.

СОЛДАТЫ В ОКОПАХ БРОШЕНЫ НА УБОЙ

Про тактику и состояние украинских войск Залужный говорит еще более поразительные вещи. Он открыто признает, что бросает на убой солдат, не оказывает сейчас помощи тем, кто пока еще сдерживает российское наступление на Донбассе. И в это же время готовит свежие резервы для своего будущего наступления в феврале. Только вчитайтесь в это:

- Следующая задача, которая у нас есть, это удержать рубеж и больше не терять позиций. Потому что освободить в десять-пятнадцать раз труднее, чем не сдать. Наши войска сейчас истекают кровью.

Но, да простят меня солдаты в окопах, сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году.

Наша вторая стратегическая задача – подготовиться к развитию конфликта, которое может произойти в феврале. Чтобы иметь возможность вести бои свежими силами и резервами.

Это может случиться в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем — в конце января.

ПЛАН ПО НАСТУПЛЕНИЮ НА МЕЛИТОПОЛЬ

Британский журнал спрашивает Залужного о «наступлении на Крым», который обещают в Киеве. И тот отвечает, фактически раскрывая вероятный план по захвату Мелитополя, что взять Крым в огневую блокаду:

- Чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нам нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя, - говорит украинский генерал. - Нам, кстати, этого достаточно, потому что Мелитополь дал бы нам полный огневой контроль сухопутного коридора (в Крым), потому что из Мелитополя мы уже можем вести огонь по Крымскому перешейку, теми же HIMARS и так далее.

Наверняка эти наполеоновско-залужные планы известны российскому Генштабу и он знает как их сорвать. Иначе украинский генерал не выбалтывал бы их так запросто журналистам.

БАЛАНСИРУЕМ НА ГРАНИ

Еще Залужный признается, что энергосистема Украины балансирует «на тонкой грани»:

- Я не специалист по энергетике, но мне кажется, что мы на грани. Мы балансируем на тонкой грани. И если (электросеть) будет разрушена… Без воды, света и тепла можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий?

ВСЕ РАСЧЕТЫ ДЕЛАЕТ НАТО

Украинский командующий говорит британскому журналу, что у него «достаточно людей, мне хватит. Мне не нужны еще сотни тысяч». А вот оружие и технику Залужный очень просит: «Нам нужны танки, нам нужны БТРы, БМП. И нам нужны боеприпасы. Я сейчас не говорю о F-16».

Просит и ПВО, признавая, что все расчеты за украинцев делает НАТО: «Специалисты НАТО знают все, абсолютно все, до мельчайших деталей. Расчеты сделаны. У нас уже есть несколько NASAMS (норвежско-американские системы ПВО). IRIS-T (немецкая система ПВО) уже используется. Но нам нужны десятки таких».

Генерала спрашивают: «Приспособились ли российские войска к HIMARS (американским ракетным установкам залпового огня)?

- Да, - отвечает Залужный. - Они ушли на расстояние, недостижимое для HIMARS. А у нас нет ничего дальнобойного.

ЗАПАД ПАДАЕТ В ОБМОРОК ОТ ЗАПРОСОВ КИЕВА

Прозвучали и жалобы На жадность Запада. Залужному, судя по его словам, хочется раздуть в Европе конфликт масштаба Первой мировой. А Запад от такой перспективы «падает в обморок».

- Мы говорим о масштабах Первой мировой войны. Это сказал мне Энтони Радакин (командующий британскими войсками), - бравирует Залужный. - Но когда я сказал ему, что британская армия выпустила миллион снарядов в Первую мировую, а нам пока прислали только 50 тысяч, он ответил: «Мы потеряем Европу. Нам не на что будет жить, если вы пустите столько снарядов». Когда говорят про 50.000 снарядов, люди, считающие деньги, падают в обморок!

Но с такими ресурсами я не могу проводить новые большие операции, хотя мы сейчас работаем над одной, - загадочно интригует Залужный. - Она (операция) на подходе, но вы ее еще не видите.

Мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц, - называет конкретные цифры генерал и обещает, если ему все это дадут, «выйти на рубежи 23 февраля». - Но я получаю меньше, чем мне нужно. А мы должны захватить намного больше территории.

«РУССКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ СРАБОТАЛА»

Ну и под занавес The Economist спросил Залужного - что он думает о частичной мобилизации в России?

- Русская мобилизация сработала, - вынужден признать украинский генерал. - Неправда, что их проблемы ужасны, что эти люди не будут бороться. Они будут. Они представляют для нас проблему.