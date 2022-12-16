Звездный бэби-бум: сразу десять российских знаменитостей ждут рождения детей в 2023 году

Актриса Лиза Моряк и ее муж 38-летний продюсер и режиссер Сарик Андреасян через пару месяцев станут родителями. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 2023 году ожидается настоящий бэби-бум в семьях звезд. Некоторые артисты скрывают, что ждут пополнения, другие – охотно делятся радостью. Рассказываем, кто из знаменитостей улучшит демографию в ближайшие месяцы.

Надежда Ангарская

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

40-летняя Надежда Ангарская на днях раскрыла интригу: весной она родит второго сына. Пол ребенка актриса и звезда «Comedy Woman» узнавала на свежем воздухе. По словам Надежды Ангарской пол ребенка знала только ее врач и несколько близких друзей. Якобы это было тайной для самой артистки: «В общем ситуация: они знают про ребенка, а я нет. Поэтому решили сделать мне сюрприз в виде гендер-пати». На арендованном футбольном поле поздним вечером собрались будущие родители, их самые близкие люди. В воротах стоял старший сын Ангарской (7-летний Давид, с его отцом артистка развелась три года назад), а бил по мячу отец ее второго сына. После удара из мяча повалил синий дым – знак что будет мальчик. Отцом второго ребенка Ангарской стал 35-летний Николай Федчук – бывший футболист и тренер ее сына.

Вторая беременность у Надежды Ангарской не была запланированной. Но когда она случилось, то артистка обрадовалась. Ведь до замужества ей ставили диагноз «бесплодие», но она смогла забеременеть и стала мамой в первом браке. Поэтому на вопросы «не страшно ли ей рожать после сорока лет», Надя отвечает так: «Если природой дано, то почему бы не родить? Как есть, так есть. Против природы не попрешь». Конечно, определенные проблемы у Надежды есть – к примеру, давление скачет. Но в целом беременность проходит хорошо. Кстати, Надежда Ангарская – невеста с приданым: у нее есть и квартира в Москве, и домик в Подмосковье.

Павел и Зепюр Прилучные

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

35-летний Павел Прилучный и его 26-летняя жена Зепюр ждут пополнение в молодой семье весной. Пара зарегистрировала брак весной, сыграла свадьбу летом, а весной 2023 года Павел и Зепюр станут родителями. Для Зепюр это будет первый ребенок, для Павла – третий, у него есть сын и дочь от первого брака. Беременность Зепюр проходит нормально. Зепюр ведет беременность и планирует роды в подмосковном филиале одной из лучших частных клиник столицы. Роды по программе «Стандарт» стоят от 289 тысяч рублей. Роды по программе «Люкс» - от 990 тысяч рублей (здесь помимо основного медобслуживания включены и допуслуги: двухкомнатные апартаменты повышенной комфортности, ресторанное питание, бассейн, расширенное обследование после родов, индивидуальный пост медсестры для новорожденного и другие привилегии).

Маша из сериала «Воронины»

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

19-летня Мария Илюхина на седьмом месяце беременности. Телезрители помнят ее по сериалу «Воронину» - она играла Машу, старшую дочь главных героев Кости и Веры. Мария месяц назад зарегистрировала брак со студентом факультета госуправления московского вуза Алексеем Шаровым. Будущий отец совмещает работу с учебой и игрой в футбол. Свадьбу молодая семья планирует сыграть в 2023 году – после рождения ребенка. Мария профессионально занималась спортом – она КМС по художественной гимнастике. Илюхина говорит, что ей пришлось отказаться от предложений сниматься в кино из-за беременности. Но она не собирается засиживаться в декрете – в планах: быстро прийти в форму после родов и начать сниматься. Молодая женщина ответственно подошла к новой будущей роли мамы: много гуляет, читает, слушает классическую музыку.

Ольга Орлова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

45-летняя Ольга Орлова второй раз станет мамой весной. Первый сын актрисы (от первого брака) в этом году окончил МГИМО. Полтора года назад певица и ведущая «Дома-2» вышла замуж за бизнесмена Валерия, который старше ее на 10 лет. Пара вместе больше двух лет. У мужчины есть взрослая дочь от предыдущих отношений. Орлова ждет девочку: «Я так счастлива! Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается. Всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила!»

Первые два месяца беременности у Орловой были непростыми, а потом все наладилось и врач даже разрешил путешествие на море. Ольга рассказала: «Мы с мужем очень хотели общего ребенка. Прошли долгий и непростой путь: за два года и четыре месяца было много неудач. Но нужно быть настроенным на победу. Я очень сильно верила!» Пара завершает стройку нового загородного дома в Подмосковье. Пока же семья живет в доме Орловой.

Елена Катина

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

38-летняя певица Елена Катина хочет девочку, но пол второго ребенка пока не раскрывает. От первого брака у Катиной есть 7-летний сын. Сейчас экс-солистка группы «Тату» беременна от второго мужа – весьма обеспеченного 40-летнего бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Пара поженилась минувшим летом. А свой роман называют служебным – Катина была приглашенным артистом на вечеринку, где праздновали день рождения Спиридонова. После этого бизнесмен пригласил певицу на свидание. История любви очень трогательная – Катина поддержала любимого, когда он проходил лечение от онкологического заболевания. Сейчас пара счастлива в ожидании малыша, который появится на свет в июле 2023 года в роддоме при клинике акушерства и гинекологии им. Снегирева.

Мария Берсенева

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

41-летняя артистка Мария Берсенева впервые стала мамой 20 лет назад – ее сын Никита уже закончил МГПУ. Актриса дважды в разводе. А к новому году она станет мамой второй раз. Мария скрывала беременность до 9-го месяца: «Счастье не может быть громким: оно тихое, уютное, родное. Я уже на финишной прямой…» Замуж звезда сериала «Маргоша» не выходила, и пока скрывает, кто стал отцом ребенка.

Ханна

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

31-летняя певица Ханна (Анна Иванова) ждет второго ребенка. Ханна с мужем Пашу (гендиректором музыкального лейбла) воспитывают дочь 4-летнюю Адрианну. Глава семьи так рассказывает про пол второго малыша: «Сначала врач сказал одно. На следующем УЗИ - другое, в третий раз вернулись к первому вердикту. Но мы с Ханной чувствуем, что врач ошибается. Да и опыт друзей был таким, что по факту рождения ждал сюрприз. В общем, малыш держит нас в тонусе и не дает расслабиться!»

Лиза Моряк

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

27-летняя актриса Лиза Моряк и ее муж 38-летний продюсер и режиссер Сарик Андреасян через пару месяцев станут родителями. Моряк закончила съемки в новом проекте в середине ноября и улетела с мужем на месяц в отпуск, по возвращении начнутся приятные хлопоты. Лиза уже закупила 12 книг по теме материнства. В декрете засиживаться не планирует: после родов уже запланированы съемки второго сезона сериала «Жизнь по вызову».

Кто еще? 35-летняя певица Катя IOWA (Катя Иванчикова) замужем 10 лет, и в начале года впервые станет мамой, беременность проходит легко – артистка участвует в новогодних концертах. Дочь Сергея Бодрова – 24-летняя актриса Ольга Бодрова и ее муж актер Сергей Быстров впервые станут родителями этой зимой.