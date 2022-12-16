И пусть НАТО подождет: министр обороны Финляндии взял «декретный» отпуск по уходу за ребенком

Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Финляндии приняло решение отправить министра обороны в двухмесячный отпуск по уходу за ребенком. Оголить на пару месяцев столь важное направление в кабинете министров пришлось потому, что 48-летний Антти Кайкконен имеет на это право. У него с женой двое сыновей: старшему два года, младшему — всего 6 месяцев.

«Пост министра обороны очень важен, — сказал Кайкконен журналистам. — Но в моем случае это много командировок и времени вне дома, особенно в последний год (когда страна вступает в НАТО). Но иногда интересы семьи важнее. У меня двое сыновей, и я не хочу потом вспоминать этот период жизни только по фотографиям».

В Финляндии право на отпуск по уходу за ребенком имеют оба родителя. Он длится 320 рабочих дней, или около 14 месяцев. Если семья полная, то каждый имеет право провести дома в компании малыша или малышки 160 рабочих дней, разделив его на два периода. Так и живут многие финские семьи, чередуя уход за детьми с продолжением карьеры, пока ребенку не исполнится два года. После этого его отправят в ясли, а родители уже смогут посветить себя работе полностью. Формально в Финляндии декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком отличаются, но суть одна - освобождение от работы на время.

В нынешнем правительстве — то есть, за последние три года — Кайкконен станет уже пятым министром, уходящим в отпуск по уходу за ребенком. Правда, первым мужчиной, воспользовавшимся этим правом.

Впрочем, едва ли за домашними хлопотами он пропустит что-то интересное: турецкий президент Реджеп Эрдоган, блокирующий процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, никуда не спешит. Мучительный процесс торга длится уже семь месяцев, и едва ли завершится в ближайшие два, пока Кайкконен в отпуске.

Временно замещать министра обороны будет Микко Савола, депутат парламента и председатель Союза резервистов.