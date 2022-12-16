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В мире16 декабря 2022 9:38

И пусть НАТО подождет: министр обороны Финляндии взял «декретный» отпуск по уходу за ребенком

Антти Кайкконен заявил, что не хочет вспоминать лучший период жизни по фотографиям
Алексей ВАРЕНОВ
Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен.

Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Финляндии приняло решение отправить министра обороны в двухмесячный отпуск по уходу за ребенком. Оголить на пару месяцев столь важное направление в кабинете министров пришлось потому, что 48-летний Антти Кайкконен имеет на это право. У него с женой двое сыновей: старшему два года, младшему — всего 6 месяцев.

«Пост министра обороны очень важен, — сказал Кайкконен журналистам. — Но в моем случае это много командировок и времени вне дома, особенно в последний год (когда страна вступает в НАТО). Но иногда интересы семьи важнее. У меня двое сыновей, и я не хочу потом вспоминать этот период жизни только по фотографиям».

В Финляндии право на отпуск по уходу за ребенком имеют оба родителя. Он длится 320 рабочих дней, или около 14 месяцев. Если семья полная, то каждый имеет право провести дома в компании малыша или малышки 160 рабочих дней, разделив его на два периода. Так и живут многие финские семьи, чередуя уход за детьми с продолжением карьеры, пока ребенку не исполнится два года. После этого его отправят в ясли, а родители уже смогут посветить себя работе полностью. Формально в Финляндии декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком отличаются, но суть одна - освобождение от работы на время.

В нынешнем правительстве — то есть, за последние три года — Кайкконен станет уже пятым министром, уходящим в отпуск по уходу за ребенком. Правда, первым мужчиной, воспользовавшимся этим правом.

Впрочем, едва ли за домашними хлопотами он пропустит что-то интересное: турецкий президент Реджеп Эрдоган, блокирующий процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, никуда не спешит. Мучительный процесс торга длится уже семь месяцев, и едва ли завершится в ближайшие два, пока Кайкконен в отпуске.

Временно замещать министра обороны будет Микко Савола, депутат парламента и председатель Союза резервистов.

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