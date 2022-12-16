Александр Самойленко: Всегда мечтал сыграть в сказке

Актер Александр Самойленко. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Признайтесь, хочется сказки, волшебных приключений, ощущения детства. И исполнением именно этого желания занялись создатели фильма «Чук и Гек. Большое приключение», выходящего на киноэкраны 22 декабря. Эта история о двух мальчиках, видящих в жизни взрослых только чудо и героизм. Старинный рассказ Аркадия Гайдара превратился в яркую святочную историю, с красивой картинкой и интересными поворотами.

Мы поговорили с Александром Самойленко, который исполнил в этом фильме одну из ролей.

Буду ямщиком

- Александр, вы уже видели кино?

- Нет, и это, наверное, к счастью, потому что мне предстоит получить удовольствие вместе со всеми в кинотеатре. Очень понравился трейлер, это же настоящая сказка! В детстве я любил тот старый, черно-белый фильм «Чук и Гек», но там было больше экранизации. А теперь получилось сказочное приключение. Я всегда мечтал и мечтаю сниматься в сказках, считаю, что это один из лучших жанров для артиста, и еще озвучивать мультфильмы хочу.

- Аркадий Гайдар был корреспондентом «Комсомольской правды» и от этого он нам еще более дорог. Но все-таки, вам не кажется странным, что в 2022 году выходит фильм по рассказу 1939 года?

- Но это так. Мне позвонил замечательный Саша Котт, режиссер этого фильма, и у меня не было выбора: «Саня, какие вопросы, конечно, снимусь». Я даже не спрашивал, какая роль, для героя-любовника у меня возраст уже не тот. Роль папы Чука и Гека досталась Владимиру Вдовиченкову, чему я очень рад. А я с удовольствием сыграл ямщика. В первую очередь это сказка, это фэнтези. Я бы так сказал, что это фэнтези о том времени. Но я думаю, что это будет интересно, потому что поднимаемые вопросы очень близки любому человеку, и сегодняшнему ребенку тоже. Это сказка про любовь, про дружбу, про веру в чудеса.

Актеры Александр Самойленко и Юлия Снигирь в фильме "Чук и Гек. Большое приключение".

- Гайдар написал «Чук и Гек» как воспоминание о святочных дореволюционных историях. Вы этот рассказ любили в детстве?

- Мне ближе были другие его произведения, я безумно любил повесть «Тимур и его команда». И на этой книге я точно воспитан. И фильмы мне очень нравились - и старый, и современный, где играл Антон Табаков. А в фильме «Сказка о Мальчише-Кибальчише» гениально сыграл Сергей Тихонов, который потом, к сожалению, трагически погиб. Как говорили, он был просто Богом одаренным артистом.

- А какие фильмы-сказки вы любили?

- Это одно из самых прекрасных воспоминаний моего детства. Моя бабушка занимала довольно видный пост, в свое время она была членом Верховного Совета Узбекской ССР. И я был счастлив, что у меня была возможность приходить на елку в Верховный Совет. Там и само представление, и подарки были потрясающие, но самый большой подарок для меня - премьера детских фильмов Александра Роу. Я все его сказки обожаю, а тогда еще и мог в школе похвастаться, ведь никто из моих друзей еще этих фильмов не видел. Мне кажется, эти сказки даже круче современных диснеевских, я их всем своим детям обязательно показывал.

Два раза в одну реку

- Вы снимались в фильме «Папины дочки», который некоторым поколениям заменил сказку. Знаете, что продолжение будет?

- Слышал об этом, мне говорил мой агент где-то полгода назад. Тогда я ответил: ну, давайте читать сценарий. Мне, например, кажется, что «Папины дочки» много потеряли, когда их начали снимать на натуре. Все-таки это ситком, а когда ситком выводят на улицу, это всегда очень сложно, по-другому надо играть, по-другому снимать.

И вот сейчас снова пошла информация о съемках, но при этом мне никто не звонил, поэтому я не в курсе, ничего не знаю, ничего не читал. С моей точки зрения, идея возродить проект не самая лучшая. Вступать в одну и ту же хорошую речку, ой, как опасно.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Когда вышел этот сериал все звезды сошлись, чтобы он стал таким популярным?

- Да! Причем я-то очень не хотел сниматься в «Папиных дочках». Сначала меня утвердили на роль папы. Я отказался. Говорили, что работать надо будет 25 дней в месяц, а я сказал, что слишком ленивый, не выдержу это все. Слава богу, что нашли Андрюшку (Леонова — авт.). А потом мне дали там небольшую роль. В первые съемочные дни я ходил и говорил: ребята, это провально, это ужас, мне будет стыдно… Но оказалось, нет, совсем не стыдно. И получилось, как ни странно, даже смешно.

- Как думаете, почему тогда получилось?

- Так не было ничего кругом, и это был какой-то добрый продукт, хотя мы там и ёрничаем друг над другом. Повторять все это, мне кажется, бессмысленно. Сегодня намного круче всё делают. Зачем? Ну, не знаю.

- Спрошу вас не как актера, а как продюсера. Когда начинают делать ремейки знаменитых советских фильмов «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница» - вам как?

- Чудовищно, с моей точки зрения. Не было ни одного ремейка, который был бы круче оригинала, или хотя бы таким же успешным.

- Раз в кино вспомнили о Гайдаре означает, что современные детские авторы не особо справляются?

- Моей дочке 3,5 года. И жена в основном в основном старых авторов покупает – Чуковского, Маршака, Барто, Михалкова. Наверняка есть и современные писатели, но они, видимо, не так раскручены, чтобы о них все знали.

Не люблю на себя смотреть

- У вас множество прекрасных ролей, но «Салют-7» отдельная история, редкий случай, когда фильм про великое прошлое удался и его хочется смотреть. Как вы относитесь к этой работе?

- Об этом фильме я могу долго рассказывать. Считаю, что для меня это лучший фильм, а Клим (Шипенко — авт.) лучший режиссер, с которым я работал. Первоначально моей роли там было чуть-чуть, а потом, когда уже приехал на съемки, перечел сценарий и был в шоке. Потому что у меня там практически главная роль. Я прихожу к Климу, а он говорит, ну, ты ж просил у меня главную роль – вот, получи. Для Клима это была чудовищно трудная работа, надо было множество факторов учитывать. К тому же сами космонавты запретили называть героев своими фамилиями. Как говорят, в основном Джанибеков был против. Потом, когда были на премьере, в Кремле, и я с ним разговаривал, он, конечно, потрясающе интересный человек. Спрашиваю – вам понравилось? Он говорит – да, мне понравилось. То есть, космонавты тоже приняли этот фильм.

- Фильмы со своим участием с каким чувством пересматриваете?

- Не люблю себя смотреть. Ненавижу. Просто чудовищно… Но вот есть два фильма, за которые мне точно не стыдно — это «Салют-7» и сериал «Душегубы», который снял мой партнер, Давид Кибучава. Мне показалось, что мы сняли очень правдивое, очень хорошее, очень смотрибельное кино.

- Мне кажется, вы строги к себе.

- Нет, не строг. Много актеров, которые не могут на себя смотреть.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Запрещать надо с умом

- Сейчас любой фильм может вызвать обиды, протесты. Вот, например, сериал «Монастырь»…

- Понимаете, все что связано с церковью — табуированная тема. Я пока сериал не смотрел, но знаю, что там снимается блогерша Настя Ивлеева – прекрасная, красивая девушка. Но мне кажется, это как Ольга Бузова на театральной сцене, чуть-чуть неправильно. Так же, как КВНщики, которые играют в кино. Нивелируется немножечко профессия. Я понимаю, что есть много актеров, которые без профессии пришли и работают и, наверное, так должно быть, но меня немножко смущает это. Но, возможно, я неправ, чересчур придираюсь…

- Что вы думаете о регулярных запретах фильмов по разным причинам?

- Мне кажется, это самопиар в большей степени. Для всех. Особенно для депутатов. Брякнул, извините, что-то и сразу все услышали. Я только так к этому могу относиться. Посмотрел я фильм «Смерть Сталина», который запретили и о котором так много говорили. Так там нет ничего особого. И зачем было его запрещать? Запрещать тоже нужно с умом. Надо запрещать пропаганду ЛГБТ? Надо, наверное. Но как и любую пропаганду в искусстве.

- Скоро Новый год, можете назвать ваши любимые новогодние фильмы?

- «Ирония судьбы» - потрясающий новогодний фильм. Та же «Карнавальная ночь». Я люблю много американских хороших фильмов. Иногда прямо перед Новым годом, чтобы создать атмосферу внутреннего чуда, я пересматриваю какие-то фильмы. Например, «Один дома». Наши фильмы – и «Служебный роман» обожаю и «Москва слезам не верит». Очень много фильмов, которые я готов смотреть его бесконечно.