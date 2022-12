Научное открытие: Чем толще чиновники, тем выше в стране уровень коррупции

О нечистых на руку политиках и чиновниках сигнализирует повышенный индекс массы тела. Фото: Shutterstock

По закону Павло

Павло Блаватский из бизнес-школы Монпелье (Montpellier Business School) предложил оригинальный способ, позволяющий оценить – хотя бы приблизительно, много ли воруют во властных структурах той или иной страны. Да и воруют ли вообще? Ведь это, как правило, скрывают.

Но вот, оказывается, напрасно юлят «эффективные менеджеры», предпринимая порой даже юридические уловки. О нечистых на руку политиках и чиновниках сигнализирует их избыточный вес – повышенный индекс массы тела.

Иными словами, чем больше в кабинете министров толстяков, тем больше взяточников в управляемом ими государстве. Это – так называемая гедонистическая гипотеза коррупции, которую и подтвердил французский ученый. О чем сообщил в научной статье под названием Obesity of politicians and corruption in post-Soviet countries (Ожирение политиков и коррупция в постсоветских странах).

Исследования Павло безусловно полезны и перспективны. Они позволяют оценить нравы в любой стране – не обязательно постсоветской – перед тем, как, к примеру, выдавать кредиты, оказывать помощь или принимать решение об инвестициях. А данных, чтобы понять, сколько, в итоге, растащат, не хватает.

Уровень ожирения политиков, что называется, откроет глаза.

Странно, что пока ученый снискал лишь потешную славу - недавно был удостоен Шнобелевской премии по экономике. В формулировке так и записано: «за открытие того, что ожирение политиков страны может быть хорошим показателем коррупции в этой стране».

Обнаруженные закономерности показались смешными организаторам церемонии - сотрудникам юмористического журнала «Annals of Improbable Research» (Анналы невероятных исследований)? А дело-то, в итоге, оказалось нешуточным. Закономерности натурально имеются. Ученый доказал математически на примере республик распавшегося СССР, которые обрели самостоятельность – в том числе и по части коррупции.

Можно было бы непосредственно взвесить политиков. Или получить доступ к их медицинским картам. Но не имея такой возможности, Павло пошел на хитрость. Коллеги из Швейцарии, Австралии, Австрии, Чехии и Великобритании помогли. В 2017 году они собрали для него галерею из 299 портретов тогдашних членов кабинетов министров всех 15 республик бывшего СССР. Добыли из разных доступных им источников.

В 2005 году количество ввезенных в Украины швейцарских часов, не отличалось от количества официально учтенных.

Ученый провел измерения, используя искусственный интеллект – мерил ширину физиономий и посредством специального алгоритма переводил сантиметры в индексы массы тела этих людей. Вычислив средние показатели для того или иного кабинета, Блаватский составил рейтинг стран - расположил их сообразно среднему весу кабинета министров. Тут-то и выяснилось: «рейтинг толщины» был удивительно похож на «рейтинги коррупции», которые время от времени публиковали Всемирный банк (World Bank) и другие международные организации вроде Transparency International. Прямо одно лицо, простите уж за каламбур.

«Средний расчетный индекс массы тела министров сильно коррелирует со всеми пятью общепринятыми показателями коррупции», - подмечал Блаватский. И подчеркивал:

«Скрытая крупная политическая коррупция буквально видна на фотографиях высших государственных чиновников».

Чем «весомее» кабинет министров страны, тем выше уровень коррупции в ней.

Сыто жить не запретишь

Ученый весьма просто объясняет, почему взяточники, как правило, упитанные. Хорошо, мол, едят и пьют. Регулярно посещают банкеты и прочие пышные праздники. Сами их устраивают в знак благодарности за оказанные услуги.

Результат переедания и других вредных излишеств сказывается на внешности: среди 299 министров, в лица которых вглядывался искусственный интеллект, нашлось 96 с избыточным весом – почти треть. Их расчетный индекс массы тела составлял от 35 до 40.

Более всего толстых и очень толстых политиков было в правительстве Узбекистана – более половины членов кабинета министров. Далее следовали Туркменистан и Украина. К ним примыкал Таджикистан.

Нормальный вес имели только 3 процента министров республик бывшего СССР, тощих - с индексом массы тела меньше 18, 5 – вообще не было.

Согласно данным международных институтов, Узбекистан, Туркменистан и Украина превосходили все остальные страны и по уровню коррупции. Россию, в том числе. У наших министров не самые «толстые рожи» - казахские, киргизские и молдавские толще.

Мало взяточников в Азербайджане, Армении и Белоруссии. Еще меньше их, опять же, равно как и толстяков, в Грузии. По уровню коррупции она на четвертом месте.

И совсем минимальное количество взяточников в Прибалтике. Самой «тощей» и самой не коррумпированной страной бывшего СССР считается Эстония. На втором месте Литва, на третьем – Латвия.

Не без пользы

Но нет худа без добра. Или добра без худа. На момент исследования население среднеазиатских республик в среднем было гораздо стройнее представителей властей – жило бедно, не переедало. В Прибалтике наоборот: министры были поджарыми, а население упитанным. Опять же в среднем.

Блаватский сделал вывод: «крупномасштабная политическая коррупция может принести пользу здоровью – она коррелирует с более высоким уровнем ожирения среди высокопоставленных политиков, которые составляют очень малую долю населения в целом, но с более низкими показателями ожирения среди населения в целом. В относительно менее коррумпированных странах политики стройнее, но избирателей с избыточным весом – больше».

Надо понимать, что ученый не во всём прав - из «закона Павло» могут быть исключения. Равно, как и из толстяков. Было бы опрометчивым по одному или двум упитанным министрам, замеченным в кабинете, судить обо всём правительстве. А тем более – о стране в целом. Некоторые толстяки вполне могут оказаться честнейшими людьми – просто у них с обменом веществ не очень хорошо.

Да и время идет – с 2017 года минуло 5 лет, ожирения во власти стало меньше на всем постсоветском пространстве. Вдруг и коррупция устремилась на убыль?

КСТАТИ

Не борзыми щенками, но швейцарскими часами

В поисках признаков коррупции, Павло Блаватский наткнулся еще на один – тоже не столь явный. Ученый обратил внимание на таможенную статистику. А именно на нестыковки в ней. Для примера выбрал Украину и элитные швейцарские часы

Выяснилось: по статистическим данным из Швейцарии, в Украину поступает одно количество дорогих часов, а по аналогичным отчетам украинской стороны, другое количество – гораздо меньшее. По швейцарским документам, экспорт часов идет, а по украинским, его порой и нет вовсе.

Ученый предполагает, что неучтенная роскошь уходит «налево». То есть чиновники приобретают часы тайком на коррупционные деньги. В самом деле, у знатных взяточников, привлекаемых порой к уголовной ответственности, часто обнаруживают по несколько элитных швейцарских часов.

Стало быть, напрашивается вывод: чем больше разница между «часовым» экспортом-импортом, тем выше уровень коррупции. И наоборот.

Данные по Украине свидетельствуют: в 2005 году «налево» часы вообще не уходили – для сравнения в 2018 году «пропадали» 95 процентов ввезенных из Швейцарии. В 2005 году, по данным международных институтов, уровень коррупции был минимальным за 20 лет.

Ну, и если вернуться к лицам политиков, то выяснится: в том же 2005 году украинский кабинет министров весил меньше всего. Похоже, «закон Павло» в целом верен.

СПРАВКА «КОМСМОЛКИ»

Как считают индекс массы тела

Индекс массы тела - (ИМТ) или BMI (Body Mass Index) - используют во всем мире, чтобы определить, избыточный вес у человека или нормальный. Обычно – по-простому - определяют так: делят массу тела на квадрат роста. Массу тела исчисляют в килограммах, рост в метрах.

Вес считается нормальным, если ИМТ равен от 18,5 до 24,99. Если он больше, то вес - избыточен. А если больше 30, то человек жирный.

Например, человек весит 100 кг. Ростом он 1,70 м. Делим 100 на 1,70 в квадрате и получаем индекс 34,6. Человек очень жирный.