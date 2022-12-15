В Оренбуржье в 2023 году построят 56 модульных ФАПОв и отремонтируют все поликлиники

На прямую линию Денису Паслеру поступило порядка 4000 вопросов. Фото: СергеЙ Медведев

В Оренбуржье в 2023 году построят 56 модульных ФАПов. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер во время прямой линии. Он отметил, что ФАПы построят в Оренбургском районе, Оренбурге, Орске и других территориях. Так он ответил на вопрос жителей Ивановки Оренбургского района о неудовлетворительном состоянии ФАПа в селе.

Кроме того, Денис Владимирович заверил, что в ближайшие два года отремонтируют все поликлиники в регионе. Речь идет о 85 объектах, в том числе поликлинике на улице Туркестанской, о состоянии которой во время прямой линии пожаловались губернатору.

Что касается объектов культуры, то в этом году завершен ремонт областной филармонии, музея Ростроповичей, сейчас готовится проект капремонта театра музыкальной комедии.

Планируется реконструкция центра «Эрмитаж-Евразия» на Правды, 8 в Оренбурге. В следующем году начнется проектирование областной детской филармонии.

Продолжится восстановление усадьбы Аксакова и создание музея современного искусства для молодежи в Оренбурге на Советской. В планах - капремонт здания Оренбургского цирка.

По нацпроекту «Культура» обновляются муниципальные клубы, детские школы искусств, музеи, библиотеки и другие объекты.