Загадка убийства Кеннеди: США рассекретили 13 тысяч новых документов

Снимок президента Кеннеди в день его убийства 22 ноября 1963 г. Фото: EAST NEWS

Гибель Джона Кеннеди по-прежнему остается одной из жгучих тайн современности.

Напомню, 35-й президент США был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе, когда проезжал с супругой в кабриолете по улицам города. Сидевший на переднем сидении перед Кеннеди губернатор Техаса Конналли был ранен, но выжил. Вскоре полиция арестовала бывшего морпеха, марксиста Ли Харви Освальда. Обвинив его в убийстве президента.

24 ноября Освальда под прицелом телекамер вели через подвал полицейского управления Далласа в тюрьму. Неожиданно хозяин ночного клуба Джек Руби выстрелил предполагаемому убийце в живот. На глазах миллионов телезрителей в прямом эфире. Бывший морпех скончался в больнице. Сам Руби умер в тюрьме от рака. Концы в воду.

Государственная комиссия во главе с председателем Верховного суда Эрлом Уорреном после долгого расследования постановила: в Кеннеди стрелял террорист-одиночка. Дескать, никаких доказательств, что Ли Харви Освальд или Джек Руби "участвовали в каком-либо внутреннем или международном заговоре" не найдено.

Ли Харви Освальд не дожил до начала судебного процесса. Фото: EAST NEWS

Однако до сих пор, судя по опросам, 70 процентов американцев не верят в официальную версию в стрелка -одиночку. Зато в ходу масса конспирологических версий про заговор. Американской, итальянской мафии, западных спецслужб, Фиделя Кастро. Поговаривали, что убийство заказал вице-президент Линдон Джонсон, чтобы самому стать хозяином Белого дома. Кажется, только инопланетян не обвиняли в стрельбе по Кеннеди.

Не обошлось, разумеется, и без «руки КГБ». Ли Харви три года ранее прожил в СССР, работал на Минском радиозаводе. На родину вернулся с русской женой. Потому одна из первых версий – убийство устроил завербованный агент КГБ Освальд. Но от нее спецслужбы США быстро отказались, к явному удовольствию Белого дома и Кремля. Иначе – война между ядерными державами. Москва тогда всерьез опасалась, что штатовские «безответственные генералы» начнут ракетный обстрел Советского Союза.

Много шума наделал в 1991 г фильм знаменитого режиссера Оливера Стоуна "Джон Фицджеральд Кеннеди. Выстрелы в Далласе", номинировавшийся на «Оскар». Дескать, на самом деле заговор против президента организовали американские спецслужбы и военные. Но все важные документы будут засекречены до 2029 года.

Под давлением общественности в 1992 г Конгресс США принял закон, обязавший правительство рассекретить и опубликовать все материалы об убийстве Джона Кеннеди в 25-летний срок. Вот она, сила кинематографа! Всего в Штатах насчитывается порядка 5 млн документов о расследовании «преступления века». Срок их публикации, согласно закона, истекал 26 октября 2017 г.

Однако на тот момент около 10 процентов материалов все еще не были доступны публике. В самый последний день, 26 октября 2017 г, президент Трамп дал команду опубликовать лишь 2800 засекреченных документов по убийству Джона Кеннеди. Заявив, что американский народ заслужил право быть полностью проинформирован о событии, которое продолжает обрастать различными конспирологическими теориями, Трамп с неохотой признал, что вынужден отложить публикацию ряда документов по просьбе ФБР, ЦРУ, госдепартамента и ряда других американских ведомств. "У меня нет выбора сегодня, кроме как согласиться с этими требованиями, так как в противном случае можно нанести непоправимый ущерб национальной безопасности.»

В октябре 2021 года новый президент Байден обнародовал около 1.5 тысячи документов. Теперь по распоряжению Белого дома на сайте Национального управления архивов и документации США выложен в открытом доступе еще 13251 секретный файл.

Однако конспирологам нет повода радоваться. Ничего сенсационного там нет, по утверждению экспертов. Разве что какие-то подробности о жизни Ли Харви Освальда. Он по-прежнему считается убийцей-одиночкой Кеннеди.

Полностью закрытыми в США остаются 515 документов о «преступлении века», еще 2545 будут открыты частично к июлю 2023 г.