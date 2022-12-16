Дмитрий Песков уверен, что в Минске Путин не заболеет гриппом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские медики бьют тревогу: в стране резко увеличилось число заболевших гриппом. Причем, «ходит» один из самых вредных штаммов этого вируса – так называемый «свиной грипп», который отличается тяжелым течением и чреват очень неприятными осложнениями.

На этом фоне понятна озабоченность граждан России безопасностью для здоровья главы государства во время рабочих поездок президента.

- Дмитрий Сергеевич, президент сказал, что 13-го декабря он сделал прививку от гриппа, а уже 19-го собирается в Минск. Я консультировался с академиком Онищенко, он считает, что должно пройти 7-10 дней после прививки, чтобы она заработала. Этот момент как-то будет учтен во время визита главы государства в Беларусь?

- Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать, для здоровья президента. Поэтому все необходимые меры предосторожности принимаются.

- То есть нам можно не беспокоиться, что Владимир Владимирович может вдруг заразиться гриппом?

- Там все нормально.