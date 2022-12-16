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Общество16 декабря 2022 11:50

Из армии - в экспедиторы

Как проект по карьерному сопровождению молодежи помогает найти себя и развиваться в направлении, которое не только нравится, но и будет приносить доход

После армии Никандр не мог найти работу. И тогда ему предложили выучиться на экспедитора.

Проект Минтруда России реализует Агентство развития навыков и профессий в рамках нацпроекта «Демография». Участниками могут стать граждане в возрасте от 16 до 35 лет включительно. В рамках программы россиянам, которые еще не трудоустроены или находятся в трудной жизненной ситуации, помогут получить профессиональные навыки и открыть свое дело или найти работу мечты. Получить более подробную информацию о проекте можно здесь.

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