Как весело отгулять Новый год и избежать похмелья? Фирменный рецепт Леонида Агутина

Агутин рассказал, как избежать похмелья после Нового года Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Леонид Агутин рассказал, как избежать похмелья после Нового года, рекомендуя отказаться от слабоалкогольных напитков, но отметил, что данный совет не касается женщин.

«Не пейте слабоалкогольные - из пузырька. Девушек это, кстати, не касается - они в вас заходят, как будто так и было. Мужчинам - нельзя. Перед тем как вы собрались идти отмечать, можно принять полтинничек прямо дома, если вы, конечно, не за рулем», - заявил Агутин во время общения с журналистами на концерте «Наш Новый год».

По словам артиста, после первых выпитых 50 грамм, которые певец назвал «премедикацией» следует подождать примерно час. Кроме того, он напомнил, что разные виды алкогольных напитков смешивать категорически запрещается.

«Если к вечеру 1 января вы почувствуете страшную тягу к тому, чтобы продолжить, - не ограничивайте себя», - заявил он, назвав главным позаботиться о хорошей компанией, а также не рекомендуя пить на следующий день.

Агутин заявил, что если на следующей день похмелье все же появилось, то скорее всего вы смешали разные виды алкоголя или один из напитков был некачественным. В данном случае артист советует срочно поесть жирный суп, приведя в пример борщ или хаш.

Напомним, ранее врач-терапевт Гузель Лихтина и терапевт Нэя Георгиева поделились со способами, которые помогут избавиться от похмелья, пояснив, что плохое самочувствие после алкоголя в основном связано с обезвоживанием организма, а также нарушением водно-солевого баланса.