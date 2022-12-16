Чудовищное откровение Европы: на совете ООН страны НАТО впервые открыто поддержали фашизм

На этот раз за нашу резолюцию проголосовали 120 стран, воздержались - 10, а вот выступили против - 50 Фото: REUTERS

В четверг Генеральная Ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Этот документ выносится на рассмотрение каждый год в декабре, и традиционно его проект готовится нашей страной.

В нем государствам рекомендуется принимать конкретные, в том числе законодательные, меры, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности. Предлагается осуждать любую пропаганду нацизма, неонацизма и других современных форм расизма и ксенофобии.

Год за годом резолюция «на ура» поддерживалась подавляющим числом членов ООН. Стабильно против голосовали только две страны - США и Украина. Американцы оправдывались тем, что у них, мол, свобода слова и запрещать ничего нельзя, даже свастику и факельные шествия последователей Гитлера. Ну а с Украиной и так все понятно: там поклонение Бандере и прочим нацистским прихвостням давно возведено в абсолют. Члены НАТО и Евросоюза в большинстве своем при голосованиях воздерживались, чтобы не злить Вашингтон. А страны, виновные в развязывании Второй мировой, - Германия, Италия и Япония - всегда выступали в поддержку российской резолюции. Более того, в кулуарах представители этих государств клятвенно заверяли российских коллег по ООН, что никогда «не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма».

Но времена меняются, а клятвы, как оказалось, легко забываются. На этот раз за нашу резолюцию проголосовали 120 стран, воздержались - 10, а вот выступили против - 50. Среди них - все члены и ближайшие кандидаты в члены ЕС, а также натовцы. Единственная из этого альянса, кто позволила себе некую фронду, - Турция. Она, хоть и входит в НАТО, но при голосовании традиционно воздержалась.

Но показателен даже не корявый зигзаг в позиции западных стран, которые, взяв по американской команде под козырек, вознамерились таким способом «уколоть» Россию. Они, кстати, даже пытались вписать в наш проект поправку с осуждением специальной военной операции РФ, но она была сразу отклонена профильным комитетом ООН, как не имеющая отношения к теме. Шокирует то, что против документа, обличающего нацизм, открыто выступили те государства, которые начали самую страшную войну в истории человечества, и те, кто от нацизма пострадал и даже исчез на время с политической карты мира. И только благодаря Красной Армии их границы были начертаны снова. Австрия избавилась от «аншлюса», а Польша возродилась из пепла генерал-губернаторства Третьего рейха. Что - уже забыли или не хотите, чтобы кто-то об этом помнил? Недаром польские власти с таким усердием сносят памятники советским солдатам. Скоро, видимо, доберутся до кладбищ, где они захоронены. Или начнут возводить мемориалы в честь местных эсэсовцев, как это уже происходит в Прибалтике.

А все эти румынские, венгерские, финские, испанские и еще бог знает какие фашисты, что пролили реки крови на нашей земле, в основном свирепствуя над мирным населением, - из них теперь тоже можно лепить героев? Ведь эти страны проголосовали против российской резолюции. Да и те, кого мы освобождали в тяжелых боях, кого всегда поддерживали в самые трудные моменты их истории, в очередной раз нас с наслаждением предали - словаки, чехи, черногорцы, «братушки»-болгары... Да, теперь еще и Молдавия в этот строй затесалась.

Из европейцев только Сербия по-прежнему остается вместе с Россией. Ну и как всегда - подавляющее большинство государств с других континентов.

Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, выступая после голосования на заседании Генассамблеи, припечатал западных коллег:

- Голосуя против, вы думаете, что тем самым осудили СВО России на Украине? Нет. На самом деле вы показали свою истинную сущность и господствующие воззрения в правящих элитах. Для вас норма - политика пересмотра и отрицания истории, политика терпимости к расистской и ксенофобской риторике, политика высокомерного превосходства, - сказал наш дипломат.