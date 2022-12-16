Владимир Мазур: «Завершаем год с хорошими показателями»

Губернатор Томской области Владимир Мазур Фото: Оксана ЗУЙКО

22 сентября после убедительной победы на выборах с результатом в 85 процентов голосов вступил в должность губернатора Томской области Владимир Мазур. Экс-заместитель главы президентского управления по внутренней политике, вернувшийся в родной регион, уже успел принять ряд важных решений. О некоторых из них Владимир Владимирович рассказал в интервью «Комсомольской правде».

– Главное событие уходящего года – специальная военная операция. Она затронула все регионы нашей страны. Кто-то принимал беженцев и устраивал их на работу, а детей – в школы и детсады. Кто-то отправлял гуманитарную помощь и добровольцев. Кто-то взял шефство над районами Донбасса. Как главные события года затронули ваш регион?

– Томичи вместе со страной сплотились вокруг президента, армии и мирных людей, ради защиты которых глава государства объявил специальную военную операцию. Наши бойцы с честью несут службу в добровольческом батальоне «Тоян», сотни наших ребят мобилизованы или записались добровольцами. Предприниматели, неравнодушные жители региона направили в помощь Донбассу более 40 тонн гуманитарной помощи. Трудовые коллективы, ассоциации бизнеса, простые люди несут в пункты сбора помощи (а они у нас работают без выходных в каждом муниципалитете) вещи, продукты, хозяйственные принадлежности, технические средства. Томские предприятия лесопромышленного комплекса поставляют лесоматериалы в новые российские регионы. Их используют при строительстве и восстановлении жилья, социальных объектов.

Томские врачи в свой личный отпуск ездят на Донбасс лечить людей. Наши хирурги взяли шефство над Светлодарской и Первомайской больницами ЛНР – проводят сложнейшие многочасовые операции. Всей стране стала известна 100-летняя томичка, участник Великой Отечественной войны Татьяна Фёдоровна Кронцева. Бабушка написала пронзительное письмо солдатам со словами поддержки. А сколько бабушек вяжут нашим бойцам носки! В основном, томичи именно такие – неравнодушные, отзывчивые. Эти месяцы спецоперации показали, как много среди нас добрых, искренних людей, которые чужую боль воспринимают как свою.

– После начала специальной военной операции страны Запада ввели против страны санкции, которые затронули буквально все сферы экономики: промышленность, финансы, ритейл, IT-сектор. Как они коснулись Томской области?

– Сказать, что западные санкции обошли Томскую область стороной, будет неправдой. Нарушение цепочек поставок, колебания валютного рынка, уход брендов – все это повлияло на региональную экономику. Но мы не сидели на месте, а принимали меры поддержки бизнеса и реального производства.

И завершаем год с хорошими показателями. У нас в Томской области выросло машиностроение, производство радиоэлектроники, IT-сектор, сельское хозяйство, пищевка. Пять томских университетов одержали победу в федеральном проекте «Приоритет-2030», а три на правительственный грант создают передовые инженерные школы. Регион занял третье место в региональном рейтинге научно-технологического развития, пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург. Мы открыли один из крупнейших за Уралом завод по выпуску OSB-плит. Начал работу частный IT-парк. Собрали рекордный урожай зерна в полмиллиона тонн. Сократили безработицу до небывало низких 0,9 процента. Свободных вакансий в службе занятости в два раза больше, чем людей, ищущих работу.

– Обратная сторона санкций – импортозамещение. На уровне законодательной и исполнительной власти мы слышим, что прессинг в отношении России – это окно возможностей. Насколько широко оно открыто в Томской области?

– Настолько широко, что сегодня мы говорим уже не об импортозамещении, которым занимаемся с 2013 года, а об импортоопережении. В первую очередь, благодаря сотрудничеству томского производства с научно-образовательным комплексом. Мы в Томской области выпускаем высокотехнологичную промышленную продукцию уже без малого 10 лет. Начали задолго до санкций, ограничений и экономических войн. В пуле производителей одного только «Газпрома» полтора десятка томских заводов и научных центров. Газовики покупают у нас около 70 наименований продукции для добычи и транспортировки сырья – кабельно-проводниковую, измерительную, средства защиты, запорную арматуру и многое другое. Мы сотрудничаем с «Газпром нефтью», энергетическими холдингами «Интер РАО» и «Россети», «СИБУРом», РЖД. Усиливаем работу с «Роскосмосом», о чем договорились с руководством государственной корпорации.

Но главные богатства нашего нефтедобывающего региона – не природные, а интеллектуальные. И потенциал томских ученых и инженеров нужно использовать в реальных разработках, которые повышают эффективность экономики и качество жизни людей.

– С какими инфраструктурными итогами завершает год Томская область?

– На средства федерального бюджета досрочно, на год раньше срока, мы завершили реконструкцию автомобильной дороги, которая связывает областной центр с восточными районами. Здесь у нас сосредоточены основные производства лесопромышленного комплекса. Строим единственный в мире опытно-демонстрационный энергокомплекс замкнутого топливного цикла по проекту «Прорыв». Недавно были там вместе с нашим полпредом Анатолием Анатольевичем Серышевым. Это один из ведущих и сложнейших проектов «Росатома», который воплотит в жизнь самые современные разработки ученых и инженеров-атомщиков со всей страны. Работы идут в графике, поставка и монтаж оборудования не зависят от внешнего воздействия.

В томском аэропорту имени Николая Камова продолжаем реконструкцию взлетно-посадочной полосы на средства федерального бюджета и строительство современного здания аэровокзала на инвестиции частного бизнеса, компании «Новапорт». Удорожание строительных материалов не затормозило стройку, глава компании подтвердил намерения и увеличение инвестиций. Мы расширяем географию полетов, а значит, растет и пассажиропоток – томичам и гостям региона новый терминал нужен, и он будет.

– Получается ли строить социальные объекты, повышать зарплату бюджетникам?

– Мы завершаем строительство современного хирургического корпуса областного онкологического диспансера. Сегодня этот современный 4-миллиардный объект оснащается оборудованием и в новом году откроется для пациентов.

На последней встрече с Владимиром Владимировичем Путиным мы договорились о поддержке строительства в Томске областной детской многопрофильной больницы. Она нужна нам для того, чтобы объединить в одном здании всех узких специалистов. Пока родители вынуждены ездить с детьми по городу и врачам, что, конечно, совершенно неудобно ни медикам, ни пациентам.

Завершаем строительство новой школы на 1 100 учеников. Возводим ее в быстрорастущем районе областного центра, где много молодых семей с детьми. Планируем строительство еще 16 новых школ по всей области.

При этом мы работаем над большой программой школьного ремонта. Пока нам удается ремонтировать в среднем по 10 школ в год, но программа и федеральная поддержка позволят нарастить объемы в несколько раз. Всего нам нужно привести в порядок около 150 школ во всех муниципалитетах.

Что касается зарплаты, то в июне, в самом начале моей губернаторской работы, я принял решение поднять оклады на 20 % всем бюджетникам, за исключением чиновников – врачам, учителям, работникам культуры, лесничим, ветеринарам и так далее. В январе – новое повышение зарплат. Не такое ощутимое, но максимально возможное в рамках бюджета будущего года.