Еще не определились с подарками на Новый год? У Infinix отличные скидки и праздничные предложения на свои смартфоны для разного кошелька и потребностей

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Ведь хочется, чтобы подарок был полезный, стильный, и при этом не сжег бюджет. На помощь приходит Infinix! Смартфон - всегда отличный и нужный подарок, а широкий модельный ряд поможет выбрать устройство на любой вкус. И самое главное – цена. В честь новогодних праздников Infinix дарит скидки до 40%.

Давайте же подробнее рассмотрим возможные идеи. Начнем с топовых моделей. Одна из новинок – флагман Infinix Zero 20 – приятно удивит своим внешним видом. Минимализм и элегантность.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Стильный смартфон с закругленными краями удобно лежит в руке, при этом он совсем легкий – вес его всего 197 грамм. Металлическая рамка по периметру устройства не только добавляет премиальности, но и улучшает прием сигнала. Задняя матовая панель выполнена в цвете песчаных дюн и при наклоне переходит в цвет белого солнца пустыни. И никаких отпечатков! Большой AMOLED экран 6,7 дюймов имеет разрешение FHD+ и частоту обновления 90 Гц. А это гарантирует всегда яркие и сочные цвета и плавное обновление картинки. Оптимально для просмотра видео и игр. Но самое главное – это потрясающие селфи. Ведь Infinix Zero 20 – это первый в мире смартфон с 60 МП фронтальной камерой с оптической стабилизацией. Максимально классные селфи гарантированы!

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Ну и конечно 108 МП основная камера позволит прекрасно снимать днем и ночью благодаря специальному ночному режиму. Даже селфи в полной темноте вас порадуют! А видеосъемка легко поможет вести любимые влоги и запечатлеть милые сердцу праздничные моменты. Из преимуществ также стоит отметить новый процессор Helio G99, выполненный по 6-нм техпроцессу, обеспечивающий бесперебойную работу при высочайших нагрузках. Новейщая система охлаждения, быстрая зарядка. Память – 8 Гб встроенной памяти с возможностью разширения до 13 Гб позволит устройству легко справляться с большим количеством приложений и работать в режиме многозадачности без забисаний. А 256 Гб оперативки с легкостью вместят самые большие фото и видео архивы.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

А уж кому сделать такой шикарный подарок – любимой или себе любимому – решать тебе! Хотя с промо ценой 19 990 вместо 26 990 рублей можно смело брать два!

Ценителям производительности и стиля за разумные деньги Infinix предлагает NOTE 12 2023. Стоит такой смартфон всего 12 990 вместо 19 990 рублей. И это действительно надежная рабочая лошадка. Под его капотом спрятан все тот же Helio G99 с 10 графитовыми слоями охлаждения.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Оперативная память на 8 Гб с возможностью расширения до 13 Гб позволяет работать в режиме многозадачности. Встроенная память на 128 Гб, однако если этого недостаточно, можно выбрать модель на 256 Гб. Смартфон имеет AMOLED экран с разрешением FHD+, обеспечивающий яркие насыщенные цвета. Матовый корпус не оставляет отпечатков. Блок камер заключен в стильный круглый блок. Основная камена на 50 МП позволяет делать качественные фотографии.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Однако, если у вас повышенные запросы к фотосъемке, то можно выбрать модель NOTE 12 PRO, предлагающую камеру на 108 МП.

Если вы ищете недорогой, но производительный смартфон для ребенка или родителей, присмотритесь к модельному ряду HOT. Например начальные устройства этой линейки – HOT 20i – можно приобрести всего за 6 990 рублей вместо 11 990.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

За эти деньги вы получите полноценное устройство для общения и потребления контента с ярким 6,6-дюймовым дисплеем, до 7 Гб оперативной памяти и мощную батарею на 5000 мАч, которой с лихвой хватит на пару дней бесперебойной работы в активном режиме. А «Марафонская выносливость» продлит работу устройства на несколько часов даже при нулевом заряде. Так что самые близкие люди всегда смогут оставаться на связи!

И, самое главное, на все смартфоны и ноутбуки Infinix, приобретенные в течение декабря 2022 года, действует расширенная гарантия на два года. А это означает целый год дополнительного сервисного обслуживания в подарок!

Позаботьтесь о себе и близких! Сделайте ваш Новый год таким же ярким и продуктивным, как новые смартфоны Infinix!