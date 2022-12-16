Память о героях нельзя запретить

В каждом городе, в каждом поселке жители почтили память неизвестных солдат, которые лежат в братских могилах. Фото: Телеграм-канал Евгения Балицкого

В субботу, 3 декабря, в России отметили торжественную и скорбную дату. День Неизвестного Солдата посвящен подвигам воинов, чьи имена канули в пылу боев. Среди пропавших без вести солдат всего мира самое большое их число приходится на страны бывшего СССР. Многие погибли, сражаясь с врагом в годы Великой Отечественной на землях Запорожской области, защищая ее мирных жителей, измученных фашистами. Рассказываем, каким этот день был в регионе.

В День Неизвестного Солдата мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны, отдав жизнь за наше будущее. Мы отдаем дань памяти советским воинам, безвестно павшим на полях сражений. Их подвиг увековечен в мраморе и бронзе.

«К сожалению, сегодня на Украине и в Европе идет настоящая война с памятниками советским воинам. Но они не могут ответить вандалам, у которых нет ни чести, ни памяти. За них ответим мы! - заявил в своем телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. - День Неизвестного Солдата - особый день для нашего народа и каждого из нас. Сегодня мы склоняем головы перед солдатами, чей подвиг остался неизвестным. Вечная память героям!»

- Наш долг - хранить память о павших и передавать правду о Великой Отечественной войне из поколения в поколение и продолжать поиски погибших воинов, - добавила глава администрации Мелитополя Галина Данильченко. - «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!» - эти слова, начертанные на гранитной плите на Могиле Неизвестного Солдата у стены Московского Кремля, в сердце каждого из нас.

В День Неизвестного Солдата во всех городах и поселках Запорожской области прошли памятные мероприятия. Так, в Мелитополе митинг прошел у мемориального комплекса «Братская могила». Представители администрации, комендатуры, волонтеры и школьники возложили цветы к братским могилам, памятникам и мемориалам.

- Очень обидно, когда подвиг людей, защитивших нас, остается неизвестным. Поэтому Владимир Путин в 2014 году принял решение об ознаменовании 3 декабря Днем памяти Неизвестного Солдата, - отметил замминистра культуры, спорта и туризма администрации Запорожской области Андрей Бойко.

В Токмаке, который до сих пор живет под обстрелами ВСУ, этот день особенный, ведь для местных жителей жестокость войны - это не история из учебников и память семьи у воевавших прадедов. Несмотря на боевые действия, которые разворачиваются неподалеку, Токмак продолжает жить, вдохновляясь Победой наших дедов и прадедов, и уверен в победе грядущей - ее здесь очень ждут.

- Это память о наших предках, об их героических поступках, о любви к нашей Родине, которую мы обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему поколению, - напомнил глава министерства молодежной политики Запорожской области Антон Тицкий.