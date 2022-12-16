Правительство России выделило около 8,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

С 1 января 2023 года размер выплат и пособий беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу. Премьер напомнил, что со следующего года в России вводится единое пособие, которые объединит ранее действующие выплаты на детей и для беременных. Рассказываем про увеличение с 1 января 2023.

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Еще одна мера касается помощи тяжелобольным детям. Мишустин сообщил, что правительство утвердило постановление, по которому фонд «Круг добра» сможет оказывать помощь пациентам до 19 лет. Напомним, «Круг добра» создан по инициативе президента и оказывает помощь детям с самыми тяжелыми заболеваниями. Теперь фонд сможет продолжать закупать лекарства пациентам в течение одного года после достижения ими возраста 18 лет, в случае если до достижения этого возраста они получали поддержку фонда.

Мишустин также рассказал, что правительство выделило около 8,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку. Мишустин напомнил, что многодетные семьи имеют право воспользоваться одной из программ льготного кредитования - семейной, дальневосточной или льготной ипотекой. Кроме того, семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребенок, могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей. Кредитный договор можно заключить до 1 июля 2024 года.

Как пояснил Мишустин, дополнительно выделяемые кабмином 8,5 млрд рублей на выплаты и пособия «позволят тысячам многодетных семей значительно сократить сумму долга, а значит, и расходы на покупку жилья».

Кроме того, Мишустин пообещал, что правительство в короткий срок выполнит поручение президента по продлению льготной ипотеки по ставке до 8% годовых до 1 июля 2024 года. Семейная ипотека под 6% станет доступна семьям с двумя детьми младше 18 лет. Жители новых территорий смогут взять льготные кредиты на покупку жилья в новостройках по ставке 2%. Напомним, об этом решении Владимир Путин объявил накануне. Мишустин поручил Минфину внести все необходимые документы в правительство до 20 декабря, чтобы уже с нового года все ипотечные программы действовали на новых условиях.

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