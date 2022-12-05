Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен

Херсонские полицейские и военнослужащие МО РФ почтили память погибших воинов.

МОСКВА

В День Неизвестного Солдата ветераны, члены «Бессмертного полка», юные кадеты и актеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Московского Кремля и почтили память погибших героев.

- Сегодня не праздник. Сегодня день, в который мы отдаем дань памяти всем воинам, которые погибли, защищая нашу Родину, - говорит генерал-полковник в отставке, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров. - Это значимо сегодня, когда воины Вооруженных сил России ведут очень серьезную борьбу с неонацизмом на территории Украины. И мы сегодня являемся свидетелями мужества и героизма наших солдат, которые почерпнули великий пример мужества и отваги наших дедов и отцов в Великой Отечественной войне.

Актер театра и кино Игорь Петренко рассказал, что его дед пропал в первый год войны.

- Может быть, он уже захоронен в братской могиле, может нет, - говорит Игорь Петренко. - Без таких мероприятий в нашей жизни происходит разрыв. Необходимо сохранять эту связь с собственной историей. Только тогда мы будем крепкими, и у нас отношение друг к другу будет совершенно другое.

ДНР

В Донецке, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны вооруженных украинских формирований, местные жители пришли к памятникам. У монумента «Памяти павших», что Возложение цветов прошло и у Братской могилы советских воинов Южного фронта и военнопленных, которые расположены на территории Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака в Ленинском районе Донецка. Памятные мероприятия также прошли в Макеевке, Горловке, Ясиноватой, Торезе, Иловайске, Харцызске, Зугрэсе, Ждановке, Кировском, Амвросиевке, поселке Новый Свет Старобешевского района.

ЛНР

В столице республики в этот день у памятника Неизвестному Солдату «Журавли» прошла памятная акция, на которую собрались представители руководства и жители республики.

- Очень важно проводить подобные мероприятия, благодаря которым молодежь не забывает свою историю и помнит подвиг тех, кто погиб ради нашего будущего, - говорит координатор проекта «Мы помним!» общественного движения «Мир Луганщине» Ирина Шмырина.

Все присутствующие не только возложили цветы к памятнику и почтили минутой молчания всех погибших неизвестных солдат, но еще и зажгли лампадки, из которых была выложена надпись «МЫ ПОМНИМ!».

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дань памяти погибшим на полях сражений отдали сотрудники главного управления МВД Херсонской области вместе с военнослужащими Минобороны Российской Федерации. Они возложили цветы к памятнику погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в селе Счастливцево Генического муниципального округа и почтили память погибших минутой молчания.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

У мемориального комплекса «Братская могила» в Мелитополе собрались представители власти, молодежных организаций, студенты и простые горожане. Немало на памятный митинг собралось молодежи. Они обещают, что передадут память о подвигах защитников Родины своим детям, чтобы и они знали о героях тех и сегодняшних дней.

Полина Жукова.

- Я считаю, что очень важно чтить память и показывать это молодежи, - сказала жительница Мелитополя Полина Жукова.

- Мужество и отвагу имели наши воины, сражаясь с нацистами. Мой дед воевал. Сражался за нас с вами, - рассказывает студент Михаил. - До Победы он не дожил совсем немного. Погиб зимой 1944 года. Мне родители часто рассказывают о нем, каким он был, какие письма писал домой. И я тоже буду передавать эти воспоминания, эти истории своим детям.

История

День неизвестного солдата в Российской Федерации начали отмечать не так давно. Дата была установлена Федеральным законом 4 ноября 2014 года. С этого момента ежегодно 3 декабря россияне вспоминают подвиги воинов, которые мужественно сражались за Родину.

В этот день традиционно проходят памятные мероприятия у памятников воинам, люди возлагают цветы, в военных музеях зачастую проводят бесплатные экскурсии, в кинотеатрах устраивают показы тематических фильмов, а в школах и библиотеках проводят уроки мужества, детям рассказывают о героях, об их подвигах. Кадеты несут вахту почетного караула у стен Музея Победы. Караул сменяется каждые 20 минут, а во время церемонии к Вечному огню торжественно возлагают цветы.

Однако сама дата выбрана неспроста, она имеет особый символизм. Ведь именно в этот день в 1966 году в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой был перенесен прах Неизвестного Солдата из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе, под Зеленоградом, и захоронен в Александровском саду, у стены Московского Кремля.