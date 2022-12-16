Губернатор Сергей Цивилев: Инициативы кузбассовцев по улучшению жизни в регионе поддерживаем и помогаем в реализации

Губернатор Сергей Цивилев больше двух часов отвечал в прямом эфире на вопросы жителей региона. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев провел прямую линию: больше двух часов губернатор отвечал на вопросы жителей региона и рассказывал об основных итогах 2022 года. Самыми актуальными темами стали тарифы ЖКХ, здравоохранение и мобилизация. Всего главе области поступило более двух тысяч вопросов. Люди звонили в колл-центр прямой линии и присылали сообщения в соцсетях. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, не останутся без внимания: ответы на них дадут до 30 декабря через систему «Кузбасс Онлайн».

«Мы всей командой четыре года проводили очень серьезную работу. И этот год я бы назвал годом признания нашего труда, мы видим реальные достижения, результаты, - отметил Сергей Цивилев. - Я считаю, главное - чтобы жители гордились своим регионом, и мы это видим. Также мы добились признания и уважения на всероссийском и международном уровне, получили множество самых разных наград».

О ТАРИФАХ ЖКХ

Прямая линия главы региона началась с вопросов о ЖКХ: кузбассовцев волнует рост тарифов на коммунальные услуги и электричество. С 1 декабря плата за них по решению федерального правительства выросла по всей стране, и Кузбасс не стал исключением. Суммы в платежках увеличились в среднем на 9%. Сергей Цивилев рассказал, что распорядился ввести дополнительные меры поддержки для социально незащищенных категорий населения.

«Сразу хочу подчеркнуть, что все льготы, которые действуют в Кузбассе – остаются. При этом необходимо ввести дополнительную поддержку жителей Кузбасса. Во-первых, жители поселков городского типа, расположенных в сельских территориях, должны быть приравнены к категории жителей сельских поселений, чтобы плату за электричество начислялась по льготным тарифам. Во-вторых диапазоны потребления электроэнергии необходимо расширить с 3,8 тысяч киловатт часов, как сейчас, до 4-5 тысяч, чтобы максимальное количество людей со средним достатком попало в этот диапазон», - подчеркнул губернатор.

Еще одной острой темой стало отопление. Кузбассовцы заметили, что температура в школах и детских садах в некоторых районах понизилась. Сергей Цивилев сообщил, что в ответ на частые жалобы жителей поручил создать выездные комиссии из представителей правительства, Роспотребнадзора, коммунальных служб и родительских комитетов. Они проверяют температуру в учебных заведениях Тайги, Анжеро-Судженска, Ижморского и Яйского округов. После проверок в зданиях работают ремонтные бригады: они промывают системы отопления и утепляют окна.

Главе региона поступило более 2 тысяч вопросов. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

О ВЫПЛАТАХ МОБИЛИЗОВАННЫМ

«Выплаты мобилизованным и добровольцам должны перечисляться в сжатые сроки», - подчеркнул Сергей Цивилев, беседуя с родственниками участника СВО. Близкие мужчины, отправившегося добровольцем в зону спецоперации, пожаловались, что ему до сих пор не поступили положенные выплаты. Губернатор пообещал: вопрос будет решен в ближайшее время.

«В Кузбассе одна из самых больших региональных выплат - 200 тысяч рублей, их перечисляют в течение 2-3 дней, - рассказал Сергей Цивилев. - Причем если ранее она распространялась на тех, кто участвует в специальной военной операции с периода мобилизации, то недавно мы внесли в этот закон изменения, в соответствии с которыми на выплаты имеют право все, кто участвует в СВО».

С начала мобилизации Сергей Цивилев не раз навещал бойцов из Кузбасса в учебных центрах в Юрге и Омске. Глава региона лично проверял, в каких условиях они проходят боевую подготовку. Кузбасс оказывает военным частям всю необходимую помощь с оснащением. В Юрге открыта приемная, где мобилизованные могут оставлять свои просьбы.

Во время прямой линии мама мобилизованного жителя города Белово поделилась с губернатором своими переживаниями об условиях, в которых живут военнослужащие. В ходе эфира на связь вышли военнослужащие из Кузбасса, проходящие сейчас подготовку в Омске. Ребята показали, где они живут, спят и питаются, и подтвердили, что ни в чем не нуждаются. В палатке организованы спальные места, есть вода для умывания, поддерживается температура в 26 градусов тепла. «Живем, как дома», - сообщили бойцы.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Много вопросов кузбассовцы задавали об организации здравоохранения. Один из самых насущных - дефицит врачей узких специальностей.

«Проблема нехватки кадров остро ощущалась, пик был с 2018-2019 года, - признал Сергей Цивилев. - С этого момента приняли ряд решений. За это время увеличилось количество бюджетных мест в КемГМУ и Кузбасском медицинском колледже. Созданы программы по привлечению врачей, существует программа наставничества. С 1 января 2023 года работники здравоохранения будут получать новые ежемесячные надбавки. На эти цели в 2023 году предусмотрено более 150 миллиардов рублей».

Региональные власти вводят новые меры поддержки врачей. Медицинские работники дефицитных специальностей при устройстве на работу получают выплату в 1 миллион рублей. Для сотрудников, устроившихся на терапевтические, педиатрические участки и выездные бригады скорой помощи, единовременные выплаты составляют 500 тысяч рублей. Кроме того, с июля 2021 года выплачивается по 100 тысяч рублей работникам среднего звена, занимающимся приемом и передачей вызовов скорой помощи.

О КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВАХ КУЗБАССОВЦЕВ

Волнуют кузбассовцев и вопросы сохранения исторического наследия. Анна Волошина из Новокузнецка попросила губернатора восстановить один из уникальных объектов города – «Дом купца Фонарева». Зданию XIX-го века нужна реставрация.

«Это уникальный дом и музей. Он – гордость и историческое достояние Новокузнецка и Кузбасса. Мы, безусловно, поможем в решении этого вопроса. Из бюджета выделены средства на проект реставрации. Мы будем стараться, чтобы «Дом купца Фонарева» попал в федеральный проект. Но если это не получится, будем восстанавливать сами», — сообщил Сергей Цивилев, уточнив, что на эти цели в проекте бюджета на 2024 и 2025 годы заложено 30 млн рублей.