BMW Z4 с цветами. Красота и грация может открываться там, где мы не привыкли ее видеть

Фотография – миг, запечатленный навечно. Это искусство, способное открыть то, что скрыто взгляду, душу, внутренний мир объекта. Фотография – это история в лицах, даже если это лицо не человека, а…автомобиля. Наделить предмет передвижения жизнью и смыслом и отправить в естественную среду природы предложил профессиональный автомобильный фотограф Денис Минченков. О творчестве машины и флоры в интервью:

- В чем цель автомобильного фотографа в современном искусстве?

- Что такое автомобиль для большинства? Средство передвижения, объект любви, источник проблем и расходов? Все из вышеперечисленного имеет право на существование, но сегодня я бы хотел показать его со стороны художественного произведения.

В повседневном использовании мы часто забываем, что за этими линиями кузовных панелей скрывается коллективный труд огромного количества людей, которые стараются привнести прекрасное в этот мир через промышленный дизайн. Автомобильный фотограф - человек, главной целью деятельности которого является зафиксировать эти формы с максимально выигрышного ракурса, и по возможности, развить их дальше.

- Какую идею вы раскрываете в съемке BMW Z4 с флорой?

- Идеи о создании чего-то большего, чем просто фотографии автомобиля, уже давно крутятся у меня в голове, и некоторые из них получают реализацию. Что стоит за этой съемкой? Симбиоз природы и машины. В масштабах вселенной явно не революционная идея, но поверьте - автомобильная фотография достаточно консервативна по своей природе. Все сводится к двум формам - машина или стоит на месте, или едет. Все, занавес. Больше с ней ничего не сделать. Если рассматривать именно с точки зрения транспортного средства. А вот если зайти с немного другой стороны - то открываются достаточно интересные перспективы.

- С какими трудностями столкнулись при организации?

- Эту съемку мы планировали больше, чем два года. Идея появилась быстро, а вот на ее реализацию сил потребовалась больше, чем ожидалось. Банальный фактор большого города и ритма столицы - выбить пару-тройку дней на подготовку и поиск локации часто не представлялось возможным, внезапно появлялись внешние факторы, и такой ритм мы успешно продержали 2 года.

В этом сентябре стало ясно, что снимать нужно либо сейчас, либо никогда. Занявшись поисками места, столкнулись с проблемой невозможности договориться со многими площадками. Не особо принимая во внимание то, что это творческая съёмка за свой счёт, все ломили вполне себе коммерческий прайс или просто не отвечали.

В итоге остановились на отличном и вполне адекватным по стоимости студийным двором, на котором ничего не отвлекало от творческого процесса, а забор с большим количеством зелени плотно скрывал нас от зевак.

- В съемке автомобиля использовались живые или искусственные цветы?

- По цветам сначала смотрели в сторону живых, но после первого набега на Рижский стало ясно, что создать нужный объём на фото выйдет в копеечку. После этого устремили взгляд на искусственные и не прогадали. Не сильно отличающиеся с большинства ракурсов от настоящих, и при этом сохраняющие идеальный внешний вид на протяжении всей съемки, они реально повысили боевой дух уже в самом начале съемки, когда многие факторы ещё не были известны до конца. Зачастую, возможность сделать тесты - слишком роскошная опция в творческих проектах, и перед съемкой ты всегда находишься в ожидании некоторой импровизации, которая может возникнуть из-за невозможности продумать и проверить все заранее.

- Расскажите о результате творческого процесса.

- К счастью, в этот раз все прошло без сучка и задоринки. В распоряжении было 6 часов, за рамки которых мы умудрились не выйти. Все опасения по поводу количества цветов также оказались напрасными, нужный объём был получен без проблем. Все это вылилось в результат, который при своей технической простоте демонстрирует нечто отличное от стандартной философии автомобильной фотографии.