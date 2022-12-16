Поставки ноутбуков в Россию резко упали: будет ли дефицит в 2023 году

Аналитик Муртазин объяснил, хватит ли россиянам ноутбуков после резкого падения поставок Фото: Иван МАКЕЕВ

Так себе новость. В аналитическом центре GS Group посчитали, с января по ноябрь в Россию ввезено на 65% меньше ноутбуков (примерно 2,8 млн штук), чем за тот же период в 2021 году. Санкции и добровольный уход иностранных компаний из нашей страны в первую очередь ударили по поставкам техники европейских брендов - HP, Lenovo, Asus и Acer. В марте-апреле, помнится, цены на эти модели взлетели в разы - так продавцы пытались удержать в продаже имеющуюся продукцию. Из-за повышенного спроса был высок риск вмиг опустошить склады и остаться с пустыми прилавками. Маневр удался. Пока держались цены, в Россию пришли поставки из Китая, и китайские ноутбуки заполонили рынок по весьма привлекательным ценам.

Год подходит к концу, самое время подвести итоги. Итак, доли европейских брендов ноутбуков сократились, но стало больше таких марок как Huawei, Honor и MSI, Tecno, Infinix и Realme.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2,76 млн ноутбуков было завезено в Россию в 2022 году (январь-ноябрь), что на 65% меньше аналогичного периода 2021 года.

Как падали/росли продажи ноутбуков

2021 2022

HP 27% 15%

Lenovo 17% 15%

Acer 12% 10%

Asus 14% 8%

Huawei 3% 14%

MSI 2% 11%

Данные: GS Group.

Ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин считает, что эти цифры преувеличены. По его данным, ввоз ноутбуков сократился примерно на 40%.

- В первую очередь это произошло за счет корпоративных потребителей и госструктур, - поясняет эксперт. – Но это некритично. Сегодня можно купить любой ноутбук от разных производителей. Да, упали европейские поставки, но выросли китайские. При этом цены, в среднем, на ноутбуки сильно не изменились. За исключением некоторых моделей. Кстати, даже если какие-то модели ноутбуков сейчас недоступны, есть аналоги у других брендов.

По словам Муртазина, если приводить пример, то самый показательный сейчас - это MacBook Air. Их продажи упали значительно, и при этом цена выросла на 40 процентов. Однако на рынке есть новый игрок – TecnoMegaBook. Он только начал продаваться. По характеристикам немного отстает от MacBook, но вполне достойный по оценкам многих экспертов.

- В этом году люди стали более рациональными и меньше обращают внимание на бренды, - говорит Эльдар Муртазин. – Главное - соотношение цена-качество. Чтобы служил долго и не стоил больших денег.

Но есть еще один существенный момент. На фоне официального параллельного импорта в стране активно растет серый рынок. И цены на ноутбуки там остались на уровне досанкционных. На том же Авито полно предложений о продажах разных моделей ноутбуков. Причем, зачастую это не частники, а мелки конторы, которые живут тем, что ввозят технику малыми партиями – чуть ли не в чемоданах. Цены на такие модели на 20-25% ниже, чем в магазинах.

Продажи на сером рынке выросли, но при этом они никак не учитываются и проходят мимо статистики.

КСТАТИ

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