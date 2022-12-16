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16 декабря 2022 15:31

Поставки ноутбуков в Россию резко упали: будет ли дефицит в 2023 году

Аналитик Муртазин объяснил, хватит ли россиянам ноутбуков после резкого падения поставок
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Аналитик Муртазин объяснил, хватит ли россиянам ноутбуков после резкого падения поставок

Аналитик Муртазин объяснил, хватит ли россиянам ноутбуков после резкого падения поставок

Фото: Иван МАКЕЕВ

Так себе новость. В аналитическом центре GS Group посчитали, с января по ноябрь в Россию ввезено на 65% меньше ноутбуков (примерно 2,8 млн штук), чем за тот же период в 2021 году. Санкции и добровольный уход иностранных компаний из нашей страны в первую очередь ударили по поставкам техники европейских брендов - HP, Lenovo, Asus и Acer. В марте-апреле, помнится, цены на эти модели взлетели в разы - так продавцы пытались удержать в продаже имеющуюся продукцию. Из-за повышенного спроса был высок риск вмиг опустошить склады и остаться с пустыми прилавками. Маневр удался. Пока держались цены, в Россию пришли поставки из Китая, и китайские ноутбуки заполонили рынок по весьма привлекательным ценам.

Год подходит к концу, самое время подвести итоги. Итак, доли европейских брендов ноутбуков сократились, но стало больше таких марок как Huawei, Honor и MSI, Tecno, Infinix и Realme.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2,76 млн ноутбуков было завезено в Россию в 2022 году (январь-ноябрь), что на 65% меньше аналогичного периода 2021 года.

Как падали/росли продажи ноутбуков

2021 2022

HP 27% 15%

Lenovo 17% 15%

Acer 12% 10%

Asus 14% 8%

Huawei 3% 14%

MSI 2% 11%

Данные: GS Group.

Ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин считает, что эти цифры преувеличены. По его данным, ввоз ноутбуков сократился примерно на 40%.

- В первую очередь это произошло за счет корпоративных потребителей и госструктур, - поясняет эксперт. – Но это некритично. Сегодня можно купить любой ноутбук от разных производителей. Да, упали европейские поставки, но выросли китайские. При этом цены, в среднем, на ноутбуки сильно не изменились. За исключением некоторых моделей. Кстати, даже если какие-то модели ноутбуков сейчас недоступны, есть аналоги у других брендов.

По словам Муртазина, если приводить пример, то самый показательный сейчас - это MacBook Air. Их продажи упали значительно, и при этом цена выросла на 40 процентов. Однако на рынке есть новый игрок – TecnoMegaBook. Он только начал продаваться. По характеристикам немного отстает от MacBook, но вполне достойный по оценкам многих экспертов.

- В этом году люди стали более рациональными и меньше обращают внимание на бренды, - говорит Эльдар Муртазин. – Главное - соотношение цена-качество. Чтобы служил долго и не стоил больших денег.

Но есть еще один существенный момент. На фоне официального параллельного импорта в стране активно растет серый рынок. И цены на ноутбуки там остались на уровне досанкционных. На том же Авито полно предложений о продажах разных моделей ноутбуков. Причем, зачастую это не частники, а мелки конторы, которые живут тем, что ввозят технику малыми партиями – чуть ли не в чемоданах. Цены на такие модели на 20-25% ниже, чем в магазинах.

Продажи на сером рынке выросли, но при этом они никак не учитываются и проходят мимо статистики.

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