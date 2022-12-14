Из солдата – в сварщики

После армии Александр Асташенко вернулся в родной город и долгое время не мог найти работу. Поэтому когда ему предложили принять участие в проекте по карьерному сопровождению молодежи, он согласился. Теперь Александр -— сварщик, и на работу его готовы взять уже три завода.

Проект Минтруда России реализует Агентство развития навыков и профессий в рамках нацпроекта «Демография». Участниками могут стать граждане в возрасте от 16 до 35 лет включительно. В рамках программы россиянам, которые еще не трудоустроены или находятся в трудной жизненной ситуации, помогут получить профессиональные навыки и открыть свое дело или найти работу мечты.

Получить более подробную информацию о проекте можно здесь