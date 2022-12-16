Лучшая телеведущая 2022 года* Алина Загитова: «Труднее всего оказалось раскрепоститься, обрести уверенность в себе»

Мы поговорили с Алиной Загитовой о ее новом достижении Фото: Даниил ОПАРИН

Алина Загитова, конечно, украшение нашего ТВ. Здорово, что очаровательна и красивая олимпийская чемпионка общается с многомиллионной аудиторией, а не только со своими фанатами. Ее работа в шоу «Ледниковый период» вот уже в третий раз (!) приносит ей победу в опросе «Комсомольской правды» «Лучшая телеведущая года». За Алину проголосовало больше 200 тысяч человек!

Мы поговорили с Алиной Загитовой о ее новом достижении.

«Приятно, что в меня верят»

- Алина, поздравляем вас с победой в нашем опросе, вам приятно, что зрители так высоко вас оценили?

- Да, конечно, мне безумно приятно, что есть люди, которые болели за меня как спортсменку, а сейчас продолжают поддерживать и в роли телеведущей, и во всех других начинаниях. Они всегда были со мной, и я очень благодарна им за это. Для меня это та «стена», за которую я могу «прятаться» в моменты, когда бывает тяжело. Я читаю положительные комментарии болельщиков, и сразу становится немного легче. Мне очень приятно, что за меня проголосовали, что в меня верят.

- Вам работа телеведущей нравится?

- Да, она доставляет мне огромное удовольствие. Конечно, для меня это вызов в какой-то степени, но мне нравится быть в эфире, преодолевать себя, бороться с сомнениями, учиться новому. Очень благодарна Первому каналу, что они такую возможность для меня открыли, и я потихоньку развиваюсь в этом направлении.

Алина Загитова, конечно, украшение нашего ТВ. Фото: Волошина Наталья

- Что в этой работе самое сложно?

- Поначалу сложно было вообще все (улыбается). Наверное, труднее всего оказалось раскрепоститься, обрести уверенность в себе и в том, что я делаю. Как раз болельщики мне в этом помогали и помогают. Если говорить о шоу «Ледниковый период», то там в диалогах ведущей с участниками предполагается большая доля импровизации. И бывают острые моменты, когда не знаешь, чего ожидать от ребят, какие эмоции их сейчас переполняют, а хочется эту ситуацию с ними по-настоящему прожить, прочувствовать их состояние и поддержать.

«Надеюсь, что помогла Анне»

- Кто из коллег вам помогал вам больше других? Чьи советы оказались самыми ценными?

- Поскольку мой первый опыт ведения был связан с «Ледниковым периодом», больше всего мне помогал Алексей Константинович Ягудин, он меня вводил в курс дела, подсказывал, как справиться с волнением, подбадривал, давал очень нужные советы. Я по натуре такой человек, что люблю работать над собой, копаться в себе, своих недочетах и устранять их. Меня важно направить. А еще мне очень помогли занятия с преподавателем по речи, которая учила и продолжает учить меня правильно держаться перед камерой. Она была со мной на протяжении всех сезонов «Ледникового периода», да и в принципе всегда, когда я выступаю в роли ведущей. Если мне к чему-то нужно подготовиться, я ей звоню и прошу помочь, мы вместе вычитываем и разбираем текст.

Ее работа в шоу «Ледниковый период» вот уже в третий раз (!) приносит ей победу в опросе «Комсомольской правды» «Лучшая телеведущая года» Фото: Кирилл Мишин

- Что вам легче - выходить на лед в качестве спортсмена, артиста или с микрофоном в руках?

- Если бы меня спросили об этом три года назад, я бы ответила однозначно – в качестве спортсмена. Но сейчас ситуация немного поменялась. Конечно, я не чувствую себя профессионалом, работая с микрофоном, у меня пока нет ни достаточного опыта, ни образования в этой сфере. Но все-таки телеведущей процентов так на 30 я себя, наверное, ощущаю (улыбается). Что касается ледовых спектаклей, мне очень нравится, что там можно себя пробовать в новых амплуа, раскрываться в разных образах. Хочется верить, что у меня получается.

- Анна Щербакова, которая в этом сезоне тоже ведет «Ледниковый период» говорила, что вы ей очень помогаете. В чем выражается эта помощь?

- Я не могу ей помогать как профессиональная телеведущая, это, скорее, дружеская поддержка, потому что я немного дольше работаю на «Ледниковом периоде». Я видела, что поначалу ей было непросто, знаю по себе, каково это, поэтому пыталась как-то успокоить, настроить на позитивный лад. Надеюсь, что помогла, и переживания чуть-чуть ушли.

Больше всего на проекте Алине помогал Алексей Ягудин Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Критика помогает»

- Ваша семья начала смотреть Ледниковый период, когда вы стали его вести?

- Да, конечно, они стали смотреть и переживать за меня. Безусловно, делают какие-то замечания - оценивают как зрители, видят недочеты, говорят, что мне стоило бы поменять. Я прислушиваюсь, прекрасно понимаю, что очень важен взгляд со стороны, такая критика мне очень помогает.

- Что говорят родители, родственники о вашей новой работе?

- На самом деле, они очень рады за меня, поддерживают. Надеюсь, что они мной довольны.

- Вы за кого-то болеете в проекте?

- Я поддерживаю всех. Знаю, как всем сложно, и профессиональным фигуристам, и осваивающим лед артистам. Все они проделывают большую работу, которая достойна уважения. Не могу выделить какую-то одну пару, все огромные молодцы, они преодолевают себя, постоянно осваивают что-то новое.

- Недавно вы вели крупное бизнес-мероприятие. Как вам такой опыт? Сложно было готовиться к проекту, не связанному со спортом?

- Были некоторые сложности на фоне неуверенности в себе. Новой и сложной для меня была сама тема мероприятия. Я пыталась максимально с ней ознакомиться и разобраться. Тут случались и эмоциональные срывы, потому что я не понимала, как такой объем информации можно уложить в один день. И, конечно, очень много занималась с репетитором, ночами мы все это прорабатывали. Я очень рада, что смогла преодолеть очередной для себя рубеж, это необычный и очень интересный опыт. Хотя, честно говоря, в какой-то момент я думала, что не справлюсь с задачей.

Алина Загитова и Анна Щербакова поддерживают друг друга Фото: Иван МАКЕЕВ

Я находилась среди очень высокопоставленных и авторитетных людей, не хотелось ударить в грязь лицом. У нас был всего один день на подготовку и генеральный прогон. Я поняла, что не знаю почти никаких бизнес-терминов, все пытались мне помочь разобраться, было сложно. В день эфира я сказала себе: «Алина, соберись, ты сможешь, все будет хорошо». Взяла себя в руки, настроилась. Я знала, что самое главное - это уверенно и правильно начать, дальше будет чуть легче. Это совсем новый опыт, абсолютно незнакомая для меня сфера – бизнес и предпринимательство. Меня, кстати, поразило, что школьники создают такие крупные, масштабные бизнес-проекты, это по-настоящему впечатляет. А себе, наверное, пока поставлю три с плюсом.

- Есть ли еще шоу на ТВ, которые вам интересно было бы вести?

- Конечно. Например, мне очень нравится проект «Танцы». Я восхищаюсь тем, как ведет это шоу Ляйсан Утяшева, стремлюсь к такому уровню. Ни в коем случае не претендую на ее место, но такой формат мне был бы очень интересен. Может быть, когда-то предоставится возможность поработать с ней вместе. И в целом предложениям я открыта. У меня сейчас такой возраст, когда можно делать что-то новое, чтобы нарабатывать опыт, развивая себя не только как телеведущую, но и как личность.

* по результатам опроса на сайте KP.RU от 12 декабря 2012 года, в котором приняли участие 413 272 человека