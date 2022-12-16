За советом - к Совету

Фото: Телеграм-канал #ЮгМолодой

Не только учеба, но правильное воспитание и гармоничное развитие. Такой комплексный подход отныне будет использоваться в работе с молодежью в Запорожской области. Взяв за основу образец, который выстроен в России на федеральном уровне, власти нового региона создали региональный Координационный совет общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи при губернаторе Запорожской области.

- Движение детей и молодежи в Запорожской области станет платформой, которая позволит детям развиваться духовно и нравственно, иметь равные возможности для всестороннего развития и самореализации, а в будущем принимать активное участие в развитии страны, - заметил губернатор региона Евгений Балицкий.

Курировать работу общественно-государственного движения детей и молодежи будет министерство по молодежной политике администрации Запорожской области. Ведомство уже показало свой профессионализм и качественную работу с молодыми людьми.

- Вообще здорово, когда есть система, - говорит 20-летняя жительница Бердянска Галина Бороденко. - Порядок, программа и платформа, на которой можно крепко стоять на ногах. Чувствуешь себя нужным, важным, понимаешь, что в тебе заинтересовано государство, и можешь себя реализовать.

Примером работы с молодежью в регионе можно назвать прошедший не так давно молодежный форум «ЮгМолодой», организованный одноименным молодежным движением. Он показал, насколько открыты молодые жители Запорожской области всему новому и интересному, насколько тянутся к разного рода активностям. Так, в первом молодежном форуме в Бердянске приняли участие 300 ребят из Запорожской области. Ведущие специалисты в своих отраслях провели для школьников и студентов лекции и мастер-классы.

- Мы должны осознать, насколько важно работать на благо наших детей, создавать им все условия для полноценного развития и созидания, - заявил Евгений Балицкий. - И Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи станет единым движением, которое сплотит все детские организации и объединения нашего региона и интегрирует их в единое объединение молодежи России.

Воспитание молодежи - это не громкие слова, а реальные дела: старшие показывают живой пример, как поступать по совести. Например, в Международный день инвалидов активисты движения #ЮгМолодой «Мы вместе с Россией» и глава Васильевского района Наталия Романиченко в рамках марафона добрых дел доставили гуманитарную помощь семьям, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ветеранам Великой Отечественной войны.

Важная составляющая работы - память о наших предках. Так, активисты движения #ЮгМолодой (на фото) побывали на экскурсии в заповеднике Каменная Могила. Ребята побывали в музее, узнали, сколько культурных пластов нашли археологи в Запорожской области.

А еще молодежь сдает донорскую кровь, вешает в парке кормушки для птиц, берет на передержку оставшихся без хозяев животных и ищут им новый дом - все добрые дела не перечислишь. Главное - ребята растут с пониманием, что помощь и человечность - это хорошо и правильно. И с осознанием этого они становятся будущим нашей земли.