Большая поддержка большой науки

В Сочи прошел II Конгресс молодых ученых. С участниками форума - учеными и лаборантами НИИ со всей страны - встретился Президент России Владимир Путин. Обсуждая проблемы и будущее науки, отвечая на вопросы собравшихся, глава страны назвал одной из важных задач обеспечение преподавателей вузов и сотрудников научно-исследовательских институтов новых российских регионов такими же социальными гарантиями и условиями работы, какие имеют их коллеги в России.

- Людям, которые пришли и проголосовали, нужно врасти в российскую действительность, почувствовать преимущество от вхождения в состав РФ, а России - закрепиться основательно, - уточнил Путин.

В новых регионах РФ, в том числе в Запорожской области, в сложном состоянии находится научная и образовательная инфраструктура. Это состояние зданий, сооружений, приборной базы и многое другое. Президент акцентировал, что на обновление потребуется несколько десятков миллиардов рублей, и эти средства предусмотрят в федеральном бюджете.

По словам Президента, совершить большой скачок в науке и помочь вырасти в этом направлении присоединенным территориям. В частности, ученым и вузам Запорожской области и других освобожденных территорий выделят грантовую поддержку на проведение исследований и разработку новых технологий.

- Это наши люди, конечно, мы должны сделать все для того, чтобы их поддержать, - сказал Путин.

В лабораториях вузов студенты смогут разрабатывать новое медицинское оборудование, проводить биологические исследования и эксперименты, изобретать в сельскохозяйственной сфере, воплощать в жизнь инженерные, инновационные и другие идеи.

Самое главное - ученые любого возраста смогут зарабатывать на своих разработках. Глава Роспатента Юрий Зубов, который тоже присутствовал на Конгрессе, сообщил, что готов организовать центры поддержки инноваций в каждом регионе России. Такую возможность рассмотрят и для Запорожской области.

- В центры поддержки инноваций и технологий разработчики смогут обратиться за помощью по патентованию своего изобретения и доведению идеи до экономической выгоды. Уже несколько лет реализуется такой механизм трехстороннего соглашения, когда Министерство экономического развития, Роспатент и глава региона подписывают документ как дорожную карту развития направлений по вертикали до каждого инновационного предприятия или университета. Здесь важно желание изобретателей и ректоров вузов патентовать и распоряжаться своими заявками, - сказал Зубов.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2023 года студенты вузов Запорожской области начнут обучаться по-новому - по российским стандартам. Для этого федеральное министерство проведет анализ учебных планов, дисциплин, модулей, других компонентов образовательных программ.

Высшим учебным заведениям уже начали помогать учебной литературой, открытием сетевых программ и формами двойных дипломов по 106 направлениям подготовки. Также более 6 тысяч преподавателей прошли переобучение.

Кроме этого, по аналогии с федеральными ведомствами в регионах России, в том числе и Запорожской области, создадут должности заместителей губернаторов по науке. В некоторых субъектах эти кресла уже заняли эффективные специалисты.

ЧТО ЕЩЕ

Научные организации Запорожской области будут получать грантовое финансирование из Российского научного фонда (РНФ).

Гранты российского научного фонда смогут получить организации Запорожской области после регистрации юрлиц. Сейчас ведется необходимая работа в этом направлении. В частности, решается вопрос о том, кто будет учредителем научных организаций в новых российских регионах.

- Научные и образовательные организации смогут подавать заявки, когда получат статус российского юридического лица. По-другому мы не сможем заплатить деньги, у нас в законе так написано. После регистрации юрлиц организации смогут полноценно участвовать в наших конкурсах, - сообщил на II Конгрессе молодых ученых заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов.

Российский научный фонд проводит конкурсный отбор научных и научно-технических программ и проектов в сфере фундаментальных и поисковых исследований.