«Санкции-то вегетарианские»: Эксперт оценил девятый пакет запретов, принятый Советом ЕС

Но помимо запретов есть и послабления. Евросоюз одобрил разморозку российских активов физических лиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями Фото: REUTERS

Новость дня. Совет ЕС принял девятый пакет санкций против России. Самые значимые пункты в новом документе следующие:

- Приостановка лицензии на вещание в Европе телеканалов НТВ, НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ и Первого канала.

- Запрет зарегистрированным в ЕС компаниям оказывать услуги по рекламе, исследованиям рынка, опросам общественного мнения и тестированию продукции.

- Санкции против 168 организаций и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом (список еще не опубликован).

- Запрет на экспорт двигателей и их запчастей для авиационной и космической промышленности, включая двигатели для беспилотников.

- Блокировка транзакций Всероссийского банка регионального развития.

- Персональные санкции против «значительного числа физических и юридических лиц» (список пока не опубликован).

- Запрет гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах всех организаций, которыми владеют или которые контролируются российскими властями.

- Евросоюз ввел запрет на инвестиции в горнодобывающий и энергосектор РФ, а также на консалтинговые услуги для российского бизнеса.

- ЕС запретил своим гражданам занимать любые должности в госорганах или контролируемых государством организациях в России.

Но помимо запретов есть и послабления. Евросоюз одобрил разморозку российских активов физических лиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями.

О том, что все это значит для нашей экономики мы спросили у директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича.

- В целом санкции вегетарианские, - считает Георгий Остапкович, - и на экономику России сильно не повлияют. Но давайте пройдемся по отдельным запретам.

Самое ожидаемое. Это санкции по отношению к телевизионным компаниям. Тут особого ущерба нет. Кроме того, что те европейские зрители, которые хотели бы смотреть наши новости, теперь их уже не посмотрят.

Наиболее тяжелое. Это запреты, касающиеся горнодобывающей промышленности.

- Инвестиции будут прекращены, а надо заметить, что западные страны вкладывали прилично денег в нашу горнодобычу, - поясняет эксперт. - Особенно в редкоземельные металлы: титан, лантан и т.д. Это серьезный экспортный товар. Сильно этот запрет по экономике не ударит, но на горнодобывающих компаниях, связанных с иностранными вложениями, скажется.

Самое неожиданное. Что касается свободы для удобрений и зерновых компаний, то комментарий эксперта однозначен. Европейцы сняли ограничения, потому что они, в первую очередь, мешают им, а не нам. Без удобрений хорошего урожая не будет, а Европе урожай нужен.

- Вообще этот пакет интересен тем, что авторы стали более осторожными, - говорит Остапкович. – Вводят санкции, которые не особо помешают их экономике, но снимают те запреты, что уже нанесли или нанесут урон Европе.