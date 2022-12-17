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Звезды16 декабря 2022 22:00

Василий Ливанов и Станислав Любшин могли сыграть Андрея Рублёва в фильме Тарковского

На «Мосфильме» отреставрировали две части ленты «Страсти по Андрею»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
На «Мосфильме» отреставрировали две части ленты «Страсти по Андрею»

На «Мосфильме» отреставрировали две части ленты «Страсти по Андрею»

Фото: кадр из фильма

Это первоначальная режиссёрская версия знаменитой картины, которая в окончательном варианте получила название «Андрей Рублёв».

Сколы, грязь на пленке, так называемое «зерно» и царапины на крупных планах – болезнь почти всех советских картин. Из-за плохого состояния исходного материала перед реставраторами стояла непростая задача, с которой они справились. И сейчас обновленный «Рублёв» доступен для просмотра на YouTube-канале «Мосфильма».

История создания этой картины и её путь к зрителям были долгими. В начале 60-х актёр Василий Ливанов загорелся идеей снять фильм о великом русском иконописце XV века. И сыграть в нём главную роль. Дело в том, что будущий Почетный член ордена Британской империи (за роль Шерлока Холмса) закончил Московскую художественную школу при Академии художеств СССР, он прекрасно рисовал и в юности много времени проводил в Третьяковской галерее, где есть зал Андрея Рублёва. Правда потом Тарковский напишет, что в зале, где висит знаменитая «Троица» Рублёва, почти всегда было темно, потому что туда редко заглядывали посетители музея. Но Ливанов заглядывал...

Своей идеей снять фильм об Андрее Рублёве он поделился с Андреем Михалковым-Кончаловским и Андреем Тарковским. И они тоже загорелись. Начали писать сценарий, который потребовал изучения исторических материалов и заняла почти два года.

После долгих подготовительных работ с 26 апреля 1965 года фильм был, наконец, запущен в производство (непосредственно съемки проходили с октября 1964 года до июля 1966 года).

На главную роль был утверждён не Ливанов, а Станислав Любшин. Но на репетициях у Тарковского возникли трудности с Любшиным. И он выбрал Анатолия Солоницына, никому не известного в ту пору актера из Свердловска. Худсовет киностудии «Мосфильм» этот выбор поначалу не принял. Но Тарковский настаивал:

«Солоницын актер особый, и я думаю, что другого такого Андрея мы не найдем. Он не только талантлив, но и мудр». Тарковский даже консультировался со специалистами по древнерусскому искусству. И они, посмотрев пробы Солоницына, сказали – похож!

Артист настолько вжился в роль, что во время съёмок молчал четыре месяца, чтобы для эпизода снятия обета молчания с Андрея Рублёва, его голос звучал осипшим.

Серьезное обсуждение на худсовете вызвали и другие актёры: «На Фому надо брать только Кононова, это хорошо. На дурочку я бы предпочел Тарковскую, хотя Ургант превосходная актриса». Роль дурочки, из-за которой Андрей Рублёв совершает убийство и даёт обет молчания, сыграла первая жена Тарковского — актриса и режиссёр Ирма Рауш, получившая впоследствии премию Французской киноакадемии «Хрустальная звезда».

Очень долго проходили поиски актера на роль сына мастера-литейщика - Бориски, пока, наконец, не остановились на кандидатуре Николая Бурляева, студента Театрального училища им.Щукина. Кому-то может показаться странным, что Тарковский не подумал о Бурляеве сразу – ведь 15-летний Николай гениально сыграл главную роль в его фильме «Иваново детство». Но дело в том, что первоначально роль Бориски задумывалась не для него. Она была рассчитана на разнообразно одаренного молодого человека из околокинематографического круга – поэта Сергея Чудакова. Но пока дело делалось, шла подготовка к фильму, Чудаков вышел из возраста Бориски.

Ключарь Патрикей, которого сыграл Юрий Никулин, был реальным историческим персонажем. Во время нашествия татар он спрятал церковные ценности и даже под пытками не выдал секрета.

Ролан Быков сыграл скомороха. Артист отказался от помощи хореографа во время репетиций танца скомороха. И танец, и частушки, и музыку к ним придумал Быков.

После многочисленных исправлений, на которых настаивали члены худсовета «Мосфильма» и руководство Госкино, в декабре 1966 года состоялась премьера картины «Андрей Рублев». Реакция на этот фильм была противоречивой - от восторженной до резко отрицательной. Критики упрекали авторов картины в длиннотах и в искажении истории, хотя режиссер не ставил задачу точного воссоздания эпохи.

В СССР картина после сокращений и перемонтажа прошла по экранам в 1971 году, и только в 1987 году в широкий прокат вышла ее восстановленная версия.

Сегодня «Андрей Рублев» признан одной из главных работ Андрея Тарковского. Фильм включен в число ста лучших картин в истории мирового киноискусства.

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