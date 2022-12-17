Василий Ливанов и Станислав Любшин могли сыграть Андрея Рублёва в фильме Тарковского

На «Мосфильме» отреставрировали две части ленты «Страсти по Андрею» Фото: кадр из фильма

Это первоначальная режиссёрская версия знаменитой картины, которая в окончательном варианте получила название «Андрей Рублёв».

Сколы, грязь на пленке, так называемое «зерно» и царапины на крупных планах – болезнь почти всех советских картин. Из-за плохого состояния исходного материала перед реставраторами стояла непростая задача, с которой они справились. И сейчас обновленный «Рублёв» доступен для просмотра на YouTube-канале «Мосфильма».

История создания этой картины и её путь к зрителям были долгими. В начале 60-х актёр Василий Ливанов загорелся идеей снять фильм о великом русском иконописце XV века. И сыграть в нём главную роль. Дело в том, что будущий Почетный член ордена Британской империи (за роль Шерлока Холмса) закончил Московскую художественную школу при Академии художеств СССР, он прекрасно рисовал и в юности много времени проводил в Третьяковской галерее, где есть зал Андрея Рублёва. Правда потом Тарковский напишет, что в зале, где висит знаменитая «Троица» Рублёва, почти всегда было темно, потому что туда редко заглядывали посетители музея. Но Ливанов заглядывал...

Своей идеей снять фильм об Андрее Рублёве он поделился с Андреем Михалковым-Кончаловским и Андреем Тарковским. И они тоже загорелись. Начали писать сценарий, который потребовал изучения исторических материалов и заняла почти два года.

После долгих подготовительных работ с 26 апреля 1965 года фильм был, наконец, запущен в производство (непосредственно съемки проходили с октября 1964 года до июля 1966 года).

На главную роль был утверждён не Ливанов, а Станислав Любшин. Но на репетициях у Тарковского возникли трудности с Любшиным. И он выбрал Анатолия Солоницына, никому не известного в ту пору актера из Свердловска. Худсовет киностудии «Мосфильм» этот выбор поначалу не принял. Но Тарковский настаивал:

«Солоницын актер особый, и я думаю, что другого такого Андрея мы не найдем. Он не только талантлив, но и мудр». Тарковский даже консультировался со специалистами по древнерусскому искусству. И они, посмотрев пробы Солоницына, сказали – похож!

Артист настолько вжился в роль, что во время съёмок молчал четыре месяца, чтобы для эпизода снятия обета молчания с Андрея Рублёва, его голос звучал осипшим.

Серьезное обсуждение на худсовете вызвали и другие актёры: «На Фому надо брать только Кононова, это хорошо. На дурочку я бы предпочел Тарковскую, хотя Ургант превосходная актриса». Роль дурочки, из-за которой Андрей Рублёв совершает убийство и даёт обет молчания, сыграла первая жена Тарковского — актриса и режиссёр Ирма Рауш, получившая впоследствии премию Французской киноакадемии «Хрустальная звезда».

Очень долго проходили поиски актера на роль сына мастера-литейщика - Бориски, пока, наконец, не остановились на кандидатуре Николая Бурляева, студента Театрального училища им.Щукина. Кому-то может показаться странным, что Тарковский не подумал о Бурляеве сразу – ведь 15-летний Николай гениально сыграл главную роль в его фильме «Иваново детство». Но дело в том, что первоначально роль Бориски задумывалась не для него. Она была рассчитана на разнообразно одаренного молодого человека из околокинематографического круга – поэта Сергея Чудакова. Но пока дело делалось, шла подготовка к фильму, Чудаков вышел из возраста Бориски.

Ключарь Патрикей, которого сыграл Юрий Никулин, был реальным историческим персонажем. Во время нашествия татар он спрятал церковные ценности и даже под пытками не выдал секрета.

Ролан Быков сыграл скомороха. Артист отказался от помощи хореографа во время репетиций танца скомороха. И танец, и частушки, и музыку к ним придумал Быков.

После многочисленных исправлений, на которых настаивали члены худсовета «Мосфильма» и руководство Госкино, в декабре 1966 года состоялась премьера картины «Андрей Рублев». Реакция на этот фильм была противоречивой - от восторженной до резко отрицательной. Критики упрекали авторов картины в длиннотах и в искажении истории, хотя режиссер не ставил задачу точного воссоздания эпохи.

В СССР картина после сокращений и перемонтажа прошла по экранам в 1971 году, и только в 1987 году в широкий прокат вышла ее восстановленная версия.

Сегодня «Андрей Рублев» признан одной из главных работ Андрея Тарковского. Фильм включен в число ста лучших картин в истории мирового киноискусства.