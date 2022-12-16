«Мы Вместе»: наши волонтеры - на премии в Москве

В финал прошли 112 лучших инициатив из 47 регионов страны. Фото: Пресс-служба премии

27 июня начался прием заявок на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Российские власти посредством такого масштабного мероприятия решили поддержать волонтеров, которые собирались и организовывали целые команды для помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины. Участники движения на протяжении года откликались на любые просьбы, формировали гуманитарные миссии и даже запустили сервис взаимопомощи «Добро.Взаимно». Поэтому было принято решение учредить новую специальную номинацию премии - «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом», среди зрителей которой были и юные жители Запорожской области.

Например, 17-летняя Елизавета Глебова поехала в Москву на финал форума. Вместе со своими единомышленниками она на несколько дней отправилась в столицу, проходила мастер-классы и была на десятке интересных встреч. Ей удалось посетить форум и посмотреть на премию со стороны. Но уже в следующем году она планирует принять участие и вырваться в финал.

Елизавета Глебова.

- Хотя в премии я не участвовала, но это был ценный опыт. Хорошая дружелюбная атмосфера и много новых открытий. А еще заряд мотивации и понимание, что я все делала не зря! Хочется еще больше помогать людям, затягивать в свои волонтерские круги своих друзей и знакомых и делать побольше новых открытий, - рассказала участница.

В обычной жизни Елизавета занимается волонтерством среди ветеранов, а также оказывает помощь беженцам.

5 декабря прошел финал, которого ждал каждый участник форума. Главную награду традиционно вручил Президент России Владимир Путин. Так как молодежь из Запорожской области еще не попала в ряды участников премии, а была лишь в числе зрителей, победителями посчастливилось стать другим ребятам. Но за время #МЫВМЕСТЕ они получили не просто хорошо проведенное время, но и массу полезных мастер-классов, много новых знакомств и мотивации.

- Наши ребята отправились туда на прошлой неделе. Все прошло замечательно, все остались довольны. К тому же ничего подобного у нас раньше не было. Для молодежи, можно сказать, были закрыты все пути знакомств, возможностей и обмена опытом. Спасибо организаторам, что устраиваете такие замечательные мероприятия. Мы будем к ним стремиться, в следующем году ребята точно станут участниками и финалистами, - отметили в пресс-службе министерства молодежной политики Запорожской области.