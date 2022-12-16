«Масштабная международная площадка»: подводим первые итоги Международной недели бизнеса, которая прошла в Уфе

Участие в форуме приняли представители 24 стран. Фото пресс-службы Международной недели бизнеса. Фото пресс-службы Международной недели бизнеса

С 14 по 16 декабря в Уфе прошла Международная неделя бизнеса. Ежегодное экономическое событие, которое в этом году прошло уже в 15 раз, объединило более 3 000 представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. На полях Форума состоялось более 50 деловых мероприятий, на которых выступили более 500 спикеров федерального и международного уровня, среди которых Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, депутат регионального совета Веннето Стефано Вальдегамбери и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Да-да, вы правильно прочитали, участие в мероприятии приняли очно и онлайн 24 страны – от Великобритании, Германии и Франции до Турции, Ирана, Китая и целого ряда стран из Азии и Африки.

Премьер-министр Правительства республики Башкортостан Андрей Назаров подвел первые итоги форума.

АДАПТАЦИЯ К САНКЦИЯМ

«Неделя бизнеса – это масштабная международная площадка, - отметил Андрей Назаров. - Только за первые два дня работы на полях нашего юбилейного форума подписано почти 30 соглашений на сумму более 36 млрд рублей»

Премьер-министр Правительства республики сообщил, что ценность Международной недели бизнеса заключается в том, что она позволяет не только нарабатывать новые контакты с иностранными предпринимателями и инвесторами, но и, в целом, задает вектор развития внешнеэкономической деятельности. Нынешний год стал особенным по беспрецедентному количеству санкций, введенных против России. Но эти вызовы трансформировались в новые возможности, российская экономика сумела адаптироваться к санкциям.

Премьер-министр упомянул и о проведенном заседании международной рабочей группы «Уфимский диалог». В ходе дискуссионного обсуждения было выявлено, что позиции правительств и бизнеса недружественных стран существенно разнятся, а европейское деловое сообщество заинтересовано в продолжении бизнес-взаимодействии с российскими партнерами.

В нынешнем году были выработаны новые подходы к выстраиванию внешнеторговой деятельности, поддержки экспортеров и зарубежных инвесторов. Все эти инициативы упакованы в новую экспортную стратегию «5С», которую оценили представители Российского экспортного центра. Она включает пять основных элементов: скорость, сервис, синергия, современная инфраструктура и стимулирование. Опыт экспортной стратегии «5С» был отмечен первым заместителем председателя федерального правительства Андреем Белоусовым.

«Об эффективности выбранного нами курса свидетельствует тот факт, что, несмотря на все ограничения, мы сегодня поддерживаем торгово-экономические отношения со 113 странами мира, - уточнил глава республиканского Кабмина. - По итогам 9 месяцев внешнеторговый оборот вырос на 13,5%. Он составил почти 4 млрд долларов. Мы продолжаем и инвестиционное сотрудничество. География совместных проектов достаточно широка – более 10 стран. На проекты с иностранным участием приходится порядка 90 млрд долларов вложений. Особое внимание мы всегда уделяли развитию сотрудничества со странами Азии. В современных реалиях – это становится стратегически важным и критичным направлением. Так, внешнеторговый оборот со странами Шанхайской организации сотрудничества составил 1,4 млрд долларов. Это почти на 30% выше прошлогоднего уровня».

Кроме того, Андрей Назаров сделал акцент на том, что Башкортостан позиционирует себя как эффективный хаб для входа китайских и других азиатских компаний на российский рынок. Однако, данная инициатива требует дополнительного обсуждения и проработки. Также он подчеркнул, что хорошей коммуникационной площадкой для таких целей был форум «Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС», который впервые прошел в Уфе в 2015 году. Руководитель кабмина республики отметил, что необходимо возобновить данную традицию и провести форум в следующем году в Уфе.

ФЛАГМАНЫ НЕФТЕХИМИИ

Глава Башкортостана Радий Хабиров в рамках Международной недели бизнеса принял участие в гранд-секции «БСК» как флагман развития химической промышленности России». Руководитель региона поблагодарил руководство предприятий нефтегазового и химического сектора за эффективное взаимодействие с республикой и высокую социальную ответственность бизнеса.

«Экономическая и социальная стабильность Башкортостана тесно связана с эффективной работой наших крупнейших предприятий. И мы очень признательны коллективам наших флагманов нефтегазовой и химической отраслей за огромный труд в непростых современных условиях. Это в первую очередь «Башнефть» и «Башкирская содовая компания», – отметил Радий Хабиров. – Благодаря вам мы выполняем две важнейшие задачи – обеспечение развития экономики и поддержка Вооруженных сил России. С вашим участием мы смогли охватить заботой семьи военнослужащих, которые сегодня защищают нашу Родину. Низкий вам поклон за неоценимую помощь!

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров (слева) и глава Башкортостана Радий Хабиров. Фото пресс-службы Международной недели бизнеса

Участники сессии обсудили современные тренды в развитии химической промышленности России, перспективы развития отечественных технологий и материалов, в том числе в части импортозамещения, а также возможности расширения финансовых инструментов реализации отраслевых инвестиционных проектов.

ПИЛОТИРОВАНИЕ РЕЗИДЕНТОВ

В 2022 году в России аккредитован турецкий маркетплейс Turkish Exporter. Башкортостан оказался регионом, где платформа пилотировала своих первых резидентов. Об этом на секции «Республика Башкортостан – Турецкая Республика: промышленный диалог в новой экономической реальности» рассказал гендиректор Ассоциации «Российско-Турецкий диалог», руководитель российско-турецкой рабочей группы при РСПП Арсен Аюпов.

«Это довольно крупный B2B-маркетплейс. В прошлом году Башкирия оказалась регионом, где он пилотировал первых своих резидентов. Мы 20 компаний на бесплатной основе вывели на платформу, они там размещались и по итогам был заключен первый экспортный контракт», - рассказал эксперт.

По словам Аюпова, с 2022 года Turkish Exporter заработал в полную силу и стал отличной альтернативой уходящим западным площадкам, хорошей возможностью выйти на турецкий рынок и рынки Ближнего Востока.

Отметим, что только за первые дня форума «Международная неделя бизнеса»-2022 было подписано почти 30 соглашений на сумму более 36 млрд. рублей. Одним из наиболее значимых стало концессионное соглашение о создании Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня». Это начало создания современной научно образовательной инфраструктуры региона.

Расширился спектр резидентов особой экономической зоны Алга и ТОСЭР. Здесь будет запущенные новые производства клетчатки и пектиновых веществ на 4,5 млрд. рублей, создание домостроительного завода модульных конструкций и зданий на 9 млрд. рублей.

В заключительный день мероприятия подписали еще 25 соглашений и меморандумов на 57 млрд. рублей, включая концессионные соглашения по строительству 6 школ в городах Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск и Уфимском районе на сумму более 12 млрд рублей. В сельском хозяйстве будет возведен новый агро-парк на 25 млрд рублей. Таким образом «контрактная» капитализация Международной недели бизнеса составит 93 млрд. рублей.

«ЦУР ОСТАЕТСЯ ЛУЧШИМ В СТРАНЕ»

Андрей Назаров провел стратегическую сессию «Цифровизация управления экономикой региона и городским хозяйством» рабочей группы «Умный город» при Минстрое России. Заместитель Министра строительства и ЖКХ России Федерации Константин Михайлик подчеркнул, что в нынешнее время строительная отрасль имеет мультипликативный эффект для всей экономики. Особое внимание он акцентировал на том, что в республике создан эффективный и полезный инструмент как Центр управления Республикой Башкортостан.

«ЦУР, который есть в регионе, он не зря остается лучшим, - отметил министр. - Коллеги видят все и оперативно реагируют. Также видят проблемы социальной сферы, которые влияют на развитие города. Это сложнейший процесс».

В обсуждении также принял участие исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей Канавский. Он рассказал участникам встречи о том, какое значение имеет Международная неделя бизнеса – 2022 для Шанхайской организации сотрудничества.

«На форуме были подняты интересные вопросы, получены результаты, протестированы возможности создания региональных площадок, которые являются инициаторами многих идей. У нас возникла идея объединить усилия регионов и делового совета ШОС и организовать единую площадку, которая позволит социуму регионов взаимодействовать как на региональном уровне, так и на федеральном уровне. Уфа становится центром новых идей, новых возможностей и нового сотрудничества», - подчеркнул Сергей Канавский.

Исполнительный директор по транспорту и инфраструктуре Евразийского банка развития Сергей Пасеко поблагодарил организаторов мероприятия за возможность участия в форуме, а также отметил, что строительство Евразийского кампуса позволит студентам, в том числе из стран Европейского союза, обмениваться опытом.