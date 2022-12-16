«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой

Решить эту проблему просили и сами военнослужащие, и их близкие, отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«Добровольцы и мобилизованные также смогут бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами, при необходимости. Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата. Все мы хорошо знаем, как важны были для тыла в годы Великой Отечественной войны знаменитые письма-треугольники», – отметил он.

Политик отметил, что партия будет оперативно принимать необходимые решения, чтобы приблизить Победу.

«Любую возможность поддержать наших ребят и их близких мы будем использовать. Рассчитываем, что поправки по полевой почте Госдума одобрит в самые короткие сроки», – заключил он.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Также Госдумой принят пакет законов, инициированный депутатами «Единой России», которые направлены на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно.

«Единая Россия» обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Также приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.

Ранее был принят закон «Единой России» о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий, он распространил на таких граждан меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое. Помимо этого, по инициативе «Единой России» статус ветерана боевых действий получили пограничники, задействованные в СВО. Кроме того, Госдума единогласно приняла закон «Единой России» о праве инвалидов боевых действий на бесплатное соцобслуживание.

Также по инициативе «Единой России» статусом ветеранов боевых действий наделены и гражданские лица, привлечённые к выполнению задач спецоперации. Речь идёт о гражданском персонале Вооружённых сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Также статус ветеранов боевых действий получили добровольцы. Законопроект уже принят Госдумой. Среди его авторов – Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от «Единой России».