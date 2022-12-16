Водовод надежды

25 ноября украинские артиллеристы разбили насосную станцию и третий подъем канала Северский Донец - Донбасс.

В результате в республике едва не случилась гуманитарная катастрофа - регион остался без своей главной водной артерии.

Из шахт и скважин

Специалисты из Москвы, приехавшие в ДНР на помощь, наладили доставку воды. Питьевой в бутылках грузовиками - чтобы бесплатно раздавать населению - и технической автоцистернами - для котельных.

С помощью специальной техники воду, которой заполняют систему отопления, набирают из шахт и очищают.

Иван Сельцев.

- Затопленных шахт в Донбассе хватает, - говорит мастер одного из московских строительных предприятий Иван Сельцев. - Чтобы горячую воду из батарей не сливали особо хитрые жители, краску специальную в нее добавляем. В такой воде уже не постираешь. Работать приходится без выходных, круглыми сутками, посменно, но мы не жалуемся. Людям нужно тепло.

Также московские строители бурят артезианские скважины у котельных. Вода из этих скважин для питья непригодна, но после фильтрации подходит для котлов системы отопления.

Что касается питьевой воды в бутылках, то получить ее можно в школах, где открыты пункты раздачи. Такой же пункт находится на первом этаже нового здания Пригородного вокзала (бывший супермаркет «Брусныця»). Бутилированную воду привозят один раз в 2 - 3 дня, график доставки вывешивается в распечатанном виде на двери пунктов раздачи.

Канал Северский Донец - Донбасс. Фото: "КП" Архив

Кран у подъезда

По трубам вода в Донецке, Макеевке, Ясиноватой и других городах подается раз в три дня в определенные микрорайоны города. Напомним, что их список рассылает компания «Вода Донбасса» с помощью СМС абонентам оператора связи «Феникс».

К сожалению, напора доставить воду на верхние этажи не хватает, так что жители собираются у водоразборных кранов, выведенных из подвалов у подъездов на улице.

Воду набирают по очереди. Процедура уже отработана: за 2 часа, пока подается вода, даже постирать успеть можно.

По данным «Воды Донбасса», пока водоснабжение в ДНР удается поддерживать на уровне 25 - 30% от требуемого.

- Несмотря на экономный режим работы системы водоснабжения, запас воды в резервных водохранилищах ограничен из-за недостаточного естественного пополнения. Поэтому задействуются все возможные водные объекты на территории ДНР. Проведены работы по подаче воды из реки Садки, Западного Доломитного карьера Новотроицкого рудоуправления, Волынцевского, Ханженковского, Ольховского, Зуевского, Грабовского водохранилищ, - рассказали «Комсомолке» в компании.

ВСУ же делают все возможное, чтобы помешать снабжать жителей водой. На днях здание лаборатории «Воды Донбасса» было обстреляно. Несколько сотрудников получили ранения. График подачи воды из-за этого сдвинулся на несколько дней.

Водовод с Дона

16 ноября, после встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, врио главы ДНР Денис Пушилин объявил о планах строительства водовода в ДНР из реки Дон.

- Несмотря на то что проект сложный и дорогостоящий, его реализация намечена на первое полугодие 2023 года, - рассказал Пушилин.

Когда строительство будет завершено, ситуация с водой в ДНР радикально улучшится.

Виктор Трофимов.

- По масштабам и значимости для Донбасса я бы сравнил этот проект со строительством Крымского моста, - прокомментировал «Комсомолке» экономист Виктор Трофимов. - Рискну предположить, что стройка обойдется в миллиарды рублей. Но без альтернативы перекрытому и разбитому Украиной каналу Северский Донец - Донбасс республика лишается будущего как экономически успешный регион. И металлургам, и коксохимикам, и химикам - всем нужно очень много воды. Гораздо больше, чем населению для хозяйственных и гигиенических нужд. На будущем экономить нельзя.

По словам эксперта, объявленные сроки начала строительства нового водовода указывают на то, что в реализации проекта будет задействовано максимум специалистов из разных российских регионов. И силы уже подтянуты. Ведь еще год назад о подаче воды из Дона никто и не думал.

- Когда масштабное строительство закончится, гордиться проектом будут и наши дети, и внуки. Ведь Донбассу уже нельзя будет объявить водную блокаду. Киевский режим потеряет один из своих любимых инструментов террора мирного населения, - заключил Виктор Трофимов.

БУДЬ В КУРСЕ

Адреса пунктов раздачи технической воды, а также график ее доставки можно узнавать в городских или поселковых администрациях, по телефону или на официальном сайте. Мэры городов неоднократно обращали внимание жителей, что график может нарушаться из-за обстрелов ВСУ и других непредвиденных обстоятельств.