Кадр из кабинета главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого, где сегодня произошёл теракт

Центральноафриканская Республика (ЦАР) — одна из самых нестабильных зон Чёрного континента. Вернее, была. После возобновления сотрудничества с Россией в конце прошлого десятилетия — в «лоскутном государстве» появились наши военные советники, национальная армия превратилась в реальную силу, а террористов всех мастей прогнали куда подальше.

Официальный Банги (столица страны) отвечал московским союзникам шагами навстречу — год назад в городе появился монумент в честь российских «туристов» (военных советников), а в школах и университетах сделали обязательным изучение русского. Наконец, 1 февраля 2022 года там открылся «Русский дом» — культурный центр, занявшийся продвижением языка Пушкина и Толстого в сердце Африки.

Разумеется, такая активность не могла не вызвать противодействие старых властителей этой части континента — французов. Именно им долгое время принадлежала ЦАР (вместе с почти всей Западной Африкой). А когда эти страны всё же освободились от колониальной неволи, Запад продолжал владеть здесь экономическими цепочками и подпитывать международных террористов в духе концепции «управляемого хаоса». Ведь именно наличие всевозможных непонятно как появившихся боевиков давало французам и другим внешним игрокам «легитимный мандат» сохранять военное присутствие в ЦАР, Мали и соседних странах.

И вот 15 декабря, под давлением официального Банги, последние 150 французских солдат покинули республику. А уже на следующий день (!), 16 декабря, против главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого имел место теракт.

Некоторые подробности этой атаки приводит бизнесмен и специалист по Африке Евгений Пригожин. По данным эксперта, неизвестные лица из-за рубежа больше месяца осуществляли «психотронную войну» против Сытого. Например, 11 ноября мужчине пришло бумажное письмо с фотографией его сына, проживающего во Франции, с прозрачным намёком — дальше, мол, будет хуже. Маловероятно, что подобное фото, сделанные в результате слежки за человеком, можно получить без прямой или косвенной поддержки французских спецслужб.

А сегодняшняя посылка в адрес Сытого содержала уже взрывное устройство, детонировавшее при открытии. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти главу Русского Дома. По словам Пригожина, прежде чем потерять сознание, Дмитрий Сытый успел сказать:

— Я видел [сопроводительную] записку: «Это тебе от всех французов, [пусть] русские уберутся из Африки».

Расследование атаки продолжается, однако кому таковая выгодна — очевидно.