«Чудеса под Новый год»: Стоимость праздничных салатов выросла ниже инфляции

Ну хоть какие-то хорошие новости под конец года! Фото: Shutterstock

Росстат рассчитал стоимость традиционных новогодних салатов. За основу взяли главные блокбастеры праздничного стола - «Сельдь под шубой» и «Оливье». За год, если брать с ноября 2021-го по ноябрь 2022 года, стоимость ингредиентов для них выросла в среднем по стране на 5,5% и 8,5% соответственно. Для сравнения, это ниже инфляции. Она за прошедшие 12 месяцев составила почти 12%.

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогодних салатов

Больше всего подорожали селедка (на 18,4%), зеленый горошек, маринованные огурцы (оба на 17,9%) и майонез (на 14,4%). А вот в лидерах падения – картофель (-33,3%), свекла (-31,5%) и морковь (-25,1%). Подробнее – см. графику.

Такое изменение цен вполне объяснимо. Сказался очень хороший урожай картофеля и прочих овощей в этом году. Это привело к снижению их стоимости по сравнению с прошлым менее урожайным 2021-м. Ну хоть какие-то хорошие новости под конец года!