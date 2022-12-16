Раскрыт смысл ударов по инфраструктуре Украины: почему энергосистема еще не разрушена и чего добивается Россия

Украина снова во тьме Фото: REUTERS

Удар по самостийной в пятницу, 15 декабря, стал девятой по счету массированной атакой ракетами и беспилотниками со стороны российских сил. Который был направлен на ключевые украинские объекты энергобезопасности. Именно на те, которые прямо задействованы и в передвижении составов с техникой по железным дорогам, и в снабжении электроэнергией заводов. Тех, что пытаются восстановить разбитую и украинскую, и западную бронетехнику, подбитую в боях на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.По данным из различных источников, по энергетическим объектам на территории самостийной 15 декабря было выпущено, в общей сложности, от 60 до 100 высокоточных ракет, а также дронов-камикадзе типа «Герань».

Украинские объекты накрыло две утренние волны. Судя по видеокадрам из Киева и Киевской области, появившимся в соцсетях, по улицам украинской столицы утром передвигались экипажи полиции, которые через громкоговорители призывали сограждан немедленно покинуть возведенные при Советском Союзе дома и быстрее укрыться в бомбоубежищах (построенных также в советскую эпоху). Укрыться не от российских ракет — от падающих обломков ракет украинских зенитных комплексов.

Столичный мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил о том, что, по данным киевских спасателей, взрывы в пятницу были отмечены в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах столицы. И подчеркнул, что дело пахнет керосином.

KP.RU обратилась за комментарием к военному эксперту, полковнику в отставке Михаилу Тимошенко.

- Ну что, как сообщают, украинскими железным дорогам пришел каюк?

- Нет. Электрифицированы на Украине 70 % дорог. А 30% дорог - они на машинной тяге. Дизеля ходят.

- Их много?

- Они давно, после того, как мы стали у них выбивать тяговые подстанции, стали подтягивать эти дизеля, снимая их с неэлектрифицированных дорог. Для перевозки войск на восток эти запасные дизель-тепловозы активно используются именно сейчас. И мы не знаем количества дизель-локомотивов, которые украинцы используют.

- То есть, эти удары не прервали снабжение украинских войск по железным дорогам?

- К сожалению, нет. По плотности железных дорог Украина была самая насыщенная из всех союзных республик СССР. И по плотности, и по протяженности. И им перейти с одной дороги на другую - проблем нет. Если есть тяга.

- И мосты?

- Ну, если через Днепр у них больше 20 не поврежденных мостов — так чего мы хотим?

- А советский опыт рельсовой войны и противодействия ей?

- Опыт был серьезный. Если станция узловая или станция первого класса - там стоят резервные дизеля с электрогенераторами. И у тебя сохраняется система энергоуправления. Допустим, мы выбили станцию, которая обеспечивала энергией электростанцию, которая обеспечивал дорогу. Ну, они могут на жезловое управление перейти. Стрелки переводить вручную. Семафорами управлять. Если у них возможности. Ползать могут

- То есть, мы им кислород не перекрыли?

- Пока нет.

- В пятницу удар пришелся по шести областям — опять били по ТЭЦ и ТЭС?

- Теплоэлектростанции - они питают закольцованную энергосистему. Диспетчеры энергию направляют в пострадавший регион. У них то все относительно небольшое. Компактно все.

- То есть, удары сотен ракет - почти впустую?

- Железная дорога — она тварь живучая. И выбить мосты - сложно. Если мост стальной — это решетка, рассчитанная с запасом. И ты должен попадать точно в решетку. Или, что лучше, в верхушку опоры, в каток , на котором решетка держится. Но тут снайперская меткость нужна.

- Нам эти два десятка мостов через Днепр давно разрушить надо было?

- Для разрушения мостов этих нужна чертова пропасть ракет.

- В том числе и потому мы их не подорвали?

- В том числе. Как пример - мост в Одессе через затоку. В него больше 10 раз попадали. Он сейчас ограниченно работает по нагрузке. Ну выбил ты рельсо-шпальную решетку на каком-то месте. Приходит путе-ремонтный поезд. И через 6-12 часов он закрывает твою воронку. Кладет рельсы — и поезда пошли.

- То есть их разрушение - сизифов труд?

- Да, как и с тяговыми подстанциями. Если выбивает тягу - ее через 4 часа должны восстановить. Это если распределительная площадка уничтожена у этих подстанций. А если трансформатор выбили — его надо менять.

- Есть чем менять?

- Завод трансформаторов у них был в Запорожье. И когда запас закончился - они стали клянчить у Европы. Вообще центровой элемент — это трансформатор. Также когда ты по ТЭС лупишь, то лучше всего — попасть в турбинный или трансформаторный цех. А если попадают в распределительные, высоковольтные площадки - ну и хрен с ними. В течении 12 часов его восстановят. Максимум — сутки.

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