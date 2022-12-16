Юлия Барановская вместе со спутником поразила поступком на красной дорожке

Юлия Барановская решилась на смелое проявление чувств на красной дорожке перед праздничным новогодним концертом

Юлия Барановская после разрыва с Андреем Аршавиным тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. Многодетная мама охотно говорит о том, что хотела бы родить еще одного ребенка, а вот об избраннике телеведущая молчит. На днях красавица вышла в свет. На красной дорожке она совершила то, что от нее никто не ожидал.

Юлия Барановская решилась на смелое проявление чувств на красной дорожке перед праздничным новогодним концертом. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина нежно поцеловалась в губы со спутником, не постеснявшись стоявших вокруг гостей вечеринки.

Многодетная мама дружит со многими знаменитостями. Так, она тепло общается с певцом Кириллом Туриченко. А на днях стало известно еще об одной симпатии телеведущей.

Как оказалось, она близка с модельером Игорем Чапуриным. Именно в платье его модного дома красавица блистала на мероприятии. На красной дорожке звезды страстно поцеловались, а потом быстрого взялись за руки. При этом Барановская что-то прошептала и начала прыгать от счастья.

"Спасибо, мой талантливый друг. Твое розовое платье просто огонь", - позже поблагодарила модельера Барановская.

Стоит отметить, что Юля никогда не была замужем. С Аршавиным она прожила девять лет, а потом футболист бросил беременную мать своих детей. Женщина каждую свободную минуту посвящает Артемию, Арсению и Яне. Воспитывая наследников, звезда старается быть им другом и во всем. Для нее важно, чтобы они выросли хорошими людьми. В редких интервью она отмечала, что хотела бы родить еще детей. "Я еще не остановилась, мечтаю еще стать мамой", - делилась она.