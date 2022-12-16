Справедливы ли ограничения скорости на дорогах? Это решил проверить Совбез

Надо перестать «кошмарить» водителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За расстановку знаков ограничения скорости на дорогах отвечают местные власти, мнение ГИБДД при этом носит лишь совещательный характер.

В результате знаки («40», «50» и «70») порой появляются там, где в них нет необходимости, да еще вместе с камерами фото- и видеофиксации. Это особенно нервирует водителей.

Свои мысли по этому поводу высказал Максим Кадаков, главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем».

— Хорошо, что Совбез наконец решил разобраться, но оценивать инициативу пока сложно, мы слышим только общие слова: выработаны меры, поставлены задачи, запланированы мероприятия…

Еще когда только начали говорить о снижении скоростного порога до 10 км/ч (лет 5 назад), глава ГИБДД Михаил Черников указывал, что сначала нужно разобраться со скоростным режимом на дорогах. Там, где можно ехать 90 км/ч, не должен стоять знак 60 км/ч.

Надо перестать «кошмарить» водителей. Я сам порой невольно попадаюсь на превышении, потому что не заметил знак, спрятавшийся в листве деревьев. А визуально не понимаешь, что тут должно быть ограничение скорости. Ничего не меняется — не меняется асфальт, нет ощущения опасности, дорога какой была, такой и осталась. Только был знак 90 км/ч, а теперь 60 км/ч, потом 40 км/ч и т. д.

Когда ты попадаешь в узкое место, когда впереди пешеходный переход, когда подъезжаешь к населенному пункту, то есть, когда резко меняется обстановка — даже без знаков понятно, что здесь лучше сбавить скорость – и вот тут знак оправдан. А когда их просто хаотично расставляют как ни попадя, это особенно нервирует.

Только хотелось бы от Совбеза побольше конкретики. Что будет делаться, когда, в какие сроки? Иначе все это так и останется «на бумаге». А ведь навести порядок со знаками ограничения скорости и расстановкой камер на дорогах можно было уже давно.

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