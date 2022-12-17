Раскрыт крупнейший коррупционный скандал в истории Евросоюза: Депутатская мафия, роковая любовь и купленный ЧМ по футболу

Тем интереснее, что Кайли, видимо, не хочет «пойти на дно» в одиночестве, а готова потянуть с собой всю европейскую бюрократию Фото: REUTERS

Казалось бы, европейцы постоянно любят называть нашу страну «рассадником коррупции», где «олигархи» и «бандиты» покупают всех и вся. Правда, последний скандал с еврочиновниками показывает, что и в Брюсселе окопались «казнокрады» и «воры», готовые продаться кому угодно.

КАТАРСКИЙ СЛЕД

Все началось в начале декабря с громкой новости: полиция Бельгии провела громкий рейд по бывшим и действующим европейским чиновникам. Причем в руки правоохранителей попали не какие-то секретарши и уборщики, а настоящие «евроакулы» из ведущих партий - Прогрессивного альянса социалистов и демократов и Европейской народной партии.

В результате операции оказались задержаны вице-председатель Европарламента гречанка Ева Кайли, ее отец Александрос Кайли, бывший депутат Европарламента от фракции социалистов Пьера-Антонио Панцери, а также генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.

Примечательно, но в результате полицейские обнаружили доказательства в стиле российского полковника Захарченко. В домах задержанных были обнаружены 1,6 миллиона евро наличными, что особенно подозрительно, если учесть постоянную борьбу европейских правоохранителей с наличными деньгами.

Причина арестов была подстать новостному фону – коррупция, связанная с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Бельгийская полиция заявила, что задержанные в обмен на взятки способствовали тому, чтобы именно Катар принял престижный турнир, а также влияли на других депутатов и, как следствие, на политику Евросоюза в отношении Катара. В результате, весь этот скандал получил название «Катар-гейт» по аналогии с Уотергейтским скандалом, который привел к отставке президента США Ричарда Никсона.

Как пишет издание «Политико», рейды прошли по 20 адресам в Бельгии, Италии и Греции. Ключевыми фигурами среди задержанных считаются Кайли и ее парень Франческо Джорджи, который числился в Европарламенте советником по странам Ближнего Востока и Северной Африке.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

Пока у полицейских все складывается весьма неплохо, как пишет «El Denate», ведь им удалось расколоть Джорджи, который в обмен на снисхождение к своей «зазнобе» Кайли наговорил на 10 часов признательных показаний, не став скрывать, что являлся частью коррупционной схемы, в рамках которой парламентарии получали взятки от властей Марокко и Катара.

Более того, итальянец утверждает, что он являлся фактически «казначеем» этой ОПГ, а также назвал еще и других сообщников – евродепутатов-социалистов Андреа Коццолино и Марка Тарабеллу, а также указал на Пьера-Антонио Панцери как главу группы.

Удивительно, но в деле оказалась замешана и внешняя разведка Марокко, известная под замысловатым названием Главного управления по анализу и документации. По данным издания «Le Soir», Коццолино, Тарабелла и Панцери контактировали с разведкой и послом Марокко в Польше, получая от «партнеров» денежные вознаграждения.

Один из обвиняемых, Коццолино ушел в отставку с поста депутата и сейчас официально не является обвиняемым, однако в отношении него есть конкретные доказательства. Речь идет об электронных письмах, которые социалист рассылал коллегам по парламенту, призывая голосовать против документа, который обвинял Катар в «покупке» мундиаля через взятки чиновникам.

КРУГИ НА ВОДЕ

«Катар-гейт» рискует стать одним из самых громких скандалов в ЕС за последние годы. Бюрократия ЕС довольно часто подвергается критике с разных сторон за свою «неповоротливость» и оторванность от реальной жизни. Но теперь к этому примешивается и вполне себе уголовное дело по обвинению в коррупции, да к тому же еще и в интересах иностранного государства.

Тем интереснее, что Кайли, видимо, не хочет «пойти на дно» в одиночестве, а готова потянуть с собой всю европейскую бюрократию. Вот уже и адвокат политика озвучил версию о том, что экс-парламентарий действовала не самостоятельно, а всего лишь выполняла указания начальника – председателя Европарламента Жозепа Борреля.

Вообще, размер предполагаемой сети огромен, сейчас под подозрением у прокуратуры Бельгии находятся 60 депутатов Европарламента, на некоторых из них указал тот самый «расколовшийся» Джорджи, рассказав, что лично убеждал их проголосовать за «правильные» решения в отношении третьих стран.

Как бы то ни было, но в любом случае Европарламент ждут большие потрясения. Кто знает, какие еще «скелеты в шкафу» лежат у чиновников и депутатов из «благопристойной Европы».