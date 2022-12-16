В хоккей играют настоящие бойцы МЧС

Команды отыграли, как и положено, три периода по 20 минут. Матч получился напряженным и захватывающим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу вечером, 16 декабря, в Москве, на ГУМ-катке, прошел не совсем обычный, хотя и ставший уже с годами традиционным, товарищеский хоккейный матч между командами МЧС России и Республики Беларусь.

Обычно этот спортивный праздник посвящают Дню Спасателя, который отмечают 27 декабря.

На этот раз его открыли глава МЧС России Александр Куренков и заместитель министра МЧС Республики Беларусь Анатолий Долголевец.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть еще одна традиция, от которой не отступили и в этот вечер - в состав команд вошли не только представители руководящего состава ведомств, пожарные и спасатели.

Поддержать их на Красную площадь пришли курсанты ведомственных вузов и кадеты. Активными болельщиками на трибунах были и студенты Академии Государственной противопожарной службы.

- Мы приглашаем белорусских коллег, чтобы здесь, в дружеской атмосфере, определить сильнейшего на ледовой арене, - сказал перед началом матча, обращаясь к спортсменам и зрителям, генерал-лейтенант Александр Куренков. - Хоккей – это игра для настоящих мужчин, смелых, дисциплинированных и способных работать в команде. Все эти качества выделяют пожарных и спасателей во всем мире. Сегодня в составе команд – настоящие профессионалы, посвятившие себя благородному делу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Команды отыграли, как и положено, три периода по 20 минут. Матч получился напряженным и захватывающим. Скорости были высокими. Силовые проемы, как водится, тоже присутствовали. Но нарушений арбитры не зафиксировали - удалений не было.

- Шай - бу! Шай - бу! - постоянно скандировали болельщики, поддерживая и россиян, и белорусов.

Борьба была жаркой, упорной и, по сути, равной. Но все же, в этой спортивной схватке победу - со счетом 4:2, одержала ледовая дружина МЧС России. Впрочем, как обычно говорят в таких случаях, победила все же дружба.

На Красной площади, на ГУМ-катке, скрестили клюшки команды спасателей России и Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Играл духовой оркестр российского чрезвычайного ведомства. И это придавало хоккейному матчу особое настроение.

Плюс - эмчээсовское угощение: вкусная походная каша и ароматный чай.