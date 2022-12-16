Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Пуха организовал надежную связь

Майор Сергей КАЛЬНИЦКИЙ и Старший прапорщик Денис ПУХА

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!».

НАСТРОИЛ ПОВРЕЖДЕННЫЕ РЕТРАНСЛЯТОРЫ

Майор Сергей КАЛЬНИЦКИЙ

«Начальник штаба батальона связи майор Сергей Кальницкий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах группировки в условиях систематического огневого воздействия.

Находясь в составе выездной группы на позиции одной из батальонных тактических групп попал под массированный артиллерийский обстрел. В результате артиллерийского обстрела были выведены из строя ретрансляционные пункты радиостанций. Понимая, что потеря связи лишит командования управления подчиненными подразделениями, майор Кальницкий под непрекращающимся артиллерийским и минометным огнем противника лично выдвинулся для устранения повреждений. Оперативно восстановив выведенные из строя ретрансляторы, майор Кальницкий заново осуществил настройку радиосети, чем обеспечил управление подчиненными подразделениями и связь командования с вышестоящим штабом.

Благодаря отважным и решительным действиям майора Кальницкого удалось оперативно передать артиллерийским расчетам координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций противника, что позволило уничтожить технику и живую силу и сорвать наступление на рубежи обороны российских войск».

ЛИКВИДИРОВАЛ ВРАГОВ НА «КАЗАКЕ»

Гвардии ефрейтор Чингис РАДНАЕВ

«Украинские националисты, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, атаковали район расположения российских подразделений. Ефрейтор Раднаев вместе с подразделением вступил в бой с группой боевиков. Ведя прицельный огонь по противнику, постоянно маневрируя и меняя позиции Руслан лично уничтожил бронированный автомобиль «Казак» и БМП противника. В результате успешных действий подразделения Раднаева группа боевиков была полностью ликвидирована. Благодаря мужеству и самоотверженности ефрейтора Чингиса Раднаева, атака противника была отражена, что позволило перейти в контрнаступление и отбросить боевиков».

Гвардии ефрейтор Чингис РАДНАЕВ

ОРГАНИЗОВАЛ ПОСТОЯННУЮ СВЯЗЬ

Старший прапорщик Денис ПУХА

«Старший прапорщик Денис Пуха выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы. В ходе наступления на оборонительные рубежи российских войск командный пункт подвергся группы массированному артиллерийскому и минометному обстрелу. Были повреждены часть техники и линии связи. Под непрекращающимся артиллерийским обстрелом старший прапорщик Пуха применил нестандартный способ развертывания каналов связи, что позволило при выводе из строя одного канала связи в считанные секунды автоматически перестроится на другой канал связи, тем самым несмотря на систематическое огневое воздействие боевиков, было обеспечено устойчивое и непрерывное управление войсками. В ходе боя Пуха оказал первую помощь раненному товарищу, получившему осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Несмотря на непрекращающийся обстрел, прапорщик лично вытащил раненого из-под огня, доставил в укрытие.

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи старший прапорщик Денис Пуха награжден государственной наградой».