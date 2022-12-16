Брянск - Брянке!

В Брянке с помощью специалистов из Брянской области восстановили детский сад № 53 «Радуга». Почти три месяца шли активные ремонтные работы. Теперь дошкольное образовательное учреждение выглядит уютно и комфортно.

Праздник по случаю открытия обновленной «Радуги» стал для города в ЛНР первым, который он провел в составе России.

На торжественное открытие пригласили руководство местной администрации и представителей Брянской области, которая взяла шефство над городом. Заведующая детским садом Мария Коваленко провела ознакомительную экскурсию. А посмотреть действительно есть на что. Брянские строители капитально отремонтировали буквально все - от кровли до стен и пола. Восстановили пищеблок.

- У нас стало уютнее и красивее, удобно работать, - рассказали работницы столовой.

Гости осмотрели оформленные холлы, игровые комнаты и спальни, в которых установлены новые кровати.

Брянская область помогла и с досугом детей на прилегающей территории. Обустроены игровые площадки, веранды, уложены бордюры, асфальт и плитка. Позаботился город-побратим и о тепле в зимний период. Приобрели и установили в детском саду модульную котельную, которая отапливает еще и школу.

Гостей пригласили на праздничный концерт, подготовленный сотрудниками и воспитанниками детского сада.

Кстати, детский сад на празднике получил еще один подарок из Брянска - большой телевизор.

- Я хочу, чтобы эти красота и уют, выполненные в детском саду, нашли распространение на другие социальные учреждения города, вошли в жилой сектор, - пожелал представитель Брянской области Василий Демин.