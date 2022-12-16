Здесь живет творчество

После капитального ремонта. Фото: ЛЦНТ ЛНР

Масштабные работы подрядная организация из Пятигорска развернула в июле. И в скором времени учреждение культуры распахнет свои двери для жителей поселка и его гостей.

Дворец культуры при украинской власти капитально не ремонтировался почти двадцать лет. Строители начали работы с крыши. Заменили все окна и двери, системы коммуникации - водоснабжения, канализации, отопления и электропроводку. Ремонтируют основательно. При этом стараются сохранить внутреннюю стилистику здания.

До. Фото: ЛЦНТ ЛНР

- В зрительном зале уложен линолеум, ремонтируется сцена, устанавливаются новые, удобные, комфортные кресла. Наши дети должны расти в красоте, с детства приучаться к хорошему, - говорит заместитель главы администрации Антрацита и Антрацитовского района Наталья Шаталова.

Наталья Шаталова.

Продолжается ремонт внутренних помещений и фасада снаружи. На территории перед ДК укладывается плитка. В центре будет клумба и лавочки, по периметру уже поставили декоративные светильники. Установят и фонари уличного освещения.

- Здесь кипит поселковая жизнь, проходит досуг жителей, праздники, - подчеркивает Наталья Шаталова.

В ДК работают три творческих коллектива. Из них два - детские.

- Участвуют не только в городских, но и в республиканских мероприятиях. Уверена, что после такого ремонта у них будет больший стимул для вдохновения и творчества, - отмечает замруководителя района.

Глава администрации города Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко посетил Щетово, чтобы ознакомиться с ходом работ по реконструкции здания Дворца культуры, который выполняется в рамках соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем.

- Огромная благодарность губернатору края Владимиру Владимирову за помощь в реконструкции социальных объектов на нашей территории, - прокомментировал Сергей Саенко после осмотра ДК.

Этот объект один из девяти учреждений культуры, которые ремонтируют с помощью специалистов Ставропольского края.

Лариса Бурлака.

Заведующая Дворцом культуры в Щетово Лариса Бурлака говорит, что у нее и сельчан вызывает искреннее восхищение, с каким старанием трудятся строители из Пятигорска.

- Они стали для нас родными. Люди грамотные, профессиональные, с удовольствием делают свою работу. Это огромный вклад в будущее поселка и всей республики. У нас есть хорошее, светлое и замечательное будущее. Мы обязательно поднимем нашу культуру на высший уровень.

В ближайшее время Дворец культуры распахнет свои двери. Дети будут заниматься в кружках и секциях в обновленном красивом здании, а творческие коллективы продолжат радовать своими яркими выступлениями.