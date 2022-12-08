Герои общего Отечества

День Героев Отечества Луганская Народная Республика отмечала вместе со всей Россией еще до воссоединения. Ведь люди в Донбассе четко понимают значение слова «Герой».

В этот день в республике чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, защитников Донбасса, которые проявляют героизм каждый день на поле боя.

Праздник отмечается 9 декабря и имеет длинную историю, связанную с традицией, зародившейся более века тому назад, когда в Российской империи начали праздновать День георгиевских кавалеров. На мероприятиях в разных городах и поселках соберутся молодежь, ветераны боевых действий, действующие военнослужащие. В памятных мероприятиях, организованных общественным движением «Мир Луганщине», примут участие и представители Луганского регионального отделения партии «Единая Россия».

- Память о Героях Отечества не померкнет никогда. Мы навечно сохраним в наших сердцах подвиг тех, кто на фронтах и в тылу ковал Победу в Великой Отечественной войне. Среди наших земляков самой высокой награды СССР - Золотой Звезды Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны удостоены 315 человек. Hикогда не забудем подвиг жителей Донбасса, которые в 2014 году встали на защиту своей земли и продолжают сражаться за нее и сейчас, - сказал «Комсомолке» председатель Народного Совета республики, секретарь Луганского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Мирошниченко. - Мы будем помнить подвиг солдат, которые участвуют в специальной военной операции Российской Федерации и защищают нас от неонацизма.

О Героях Отечества нужно вспоминать не только в этот памятный день, но и ежедневно. Это и есть патриотическое воспитание подрастающего поколения, - сказал Денис Мирошниченко.