От игрушек до комбайнов

В Запорожской области настоящий книжный бум! Фото: Телеграм-канал ЗаTV

Каждый день не словом, а делом россияне доказывают, что своих не бросают. Запорожская область сегодня получает помощь и от федерального центра, и от городов-шефов, и от волонтеров.

КОРОБКИ ДОБРОТЫ

В область везут все: от тяжелой коммунальной техники до детских принадлежностей. К примеру, на днях презенты от шефов из Севастополя получили самые маленькие жители нового региона страны. Сюда прибыла гуманитарная помощь для молодых мам.

Как рассказала Елена Голубева, руководитель общественной организации «Севастопольские мамы», в посылках было все, что нужно в первые два месяца жизни младенца: памперсы, детская косметика, влажные салфетки, одежда и игрушки.

Между собой севастопольские активисты называют эти посылки «коробками доброты».

В следующую поездку девушки-волонтеры обещают привезти в качестве шефской помощи от Севастополя не только детские наборы, но и теплые одеяла, медицинскую технику, хирургические халаты.

ПРЕЗЕНТЫ ОТ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

А Великий Новгород в этот раз порадовал детские сады. Так, у малышей из сада № 5 города Васильевка теперь появились новые игрушки, развивающие комплексы, мягкая мебель.

- Выражаем искреннюю благодарность шефам и лично губернатору Новгородской области Андрею Никитину. Вместе - мы сила, и справимся с любыми сложностями, - сказали сотрудники детского сада.

Такие же подарки новгородцы передали еще в четыре дошкольных образовательных учреждения Васильевки.

Перед этим шефы из Великого Новгорода привезли презенты воспитанникам Камянко-Днепровской школы-интерната. Добровольцы вручили ребятам теплые вещи, рюкзаки, письменные принадлежности, продукты, средства гигиены и обогреватели.

- Многие дети на освобожденных территориях очень сильно нуждаются в шефской помощи. Такое внимание очень важно для ребят, - прокомментировала исполняющая обязанности директора школы-интерната Нина Гурская.

ЧИТАТЕЛЯМ И БОЙЦАМ

А волонтеры запорожского отделения «Молодой Гвардии Единой России» подарили жителям Приморска уличную библиотеку в виде скворечника.

- И это точно не последняя библиотека в Запорожской области: читать становится модным, - сказали волонтеры.

Не забывают активисты и о помощи защитникам Родины. От Краснодарского края бойцам передали теплую одежду, термобелье, балаклавы, средства личной гигиены, а для гражданских жителей Мелитополя с Кубани привезли продукты питания и другие необходимые вещи.

- Позаботились и о военно-полевых госпиталях. Туда передали медицинские перчатки, дезинфицирующие средства, антисептики, медикаменты, перевязочный материал и белье, - сказали добровольцы.

ТЕХНИКА ДЛЯ АГРАРИЕВ И ШКОЛ

Аграриям привезли современную технику.

Государственному унитарному предприятию «Государственный зерновой оператор» передали современную сельскохозяйственную технику от ведущих промышленных предприятий РФ.

- Первая партия самоходных зерноуборочных комбайнов уже доставлена на наше предприятие. Данная зерноуборочная техника будет задействована при сборе будущих урожаев, - прокомментировали в компании.

Также недавно Запорожская область получила 55 новых школьных автобусов. А немногим ранее в регион доставили еще 42 автобуса. Директор областного Департамента образования города Мелитополя Елена Шапурова прокомментировала, что большая их часть будет возить детей из поселений, где нет действующих школ. Но несколько автобусов останутся в Мелитополе.

Вместе с тем в рамках программы шефской помощи продолжается ремонт школы в Пологах. Несколько месяцев назад учебное заведение пострадало от артиллерийского обстрела. Теперь пензенские специалисты делают все возможное, чтобы дети как можно скорее приступили к занятиям. В ближайшие дни школьники должны сесть за парты в отремонтированных классах.

Больше ста автобусов для школьников передали в новый регион России. Фото: Официальный телеграм-канал Евгения Балицкого

ВСЕ РАДИ УЛЫБКИ

Общероссийский народный фронт доставил в регион десятитонную машину с гуманитарным грузом. В кузове - пеленки, подгузники, детское питание.

- Акция была приурочена ко Дню матери! Часть гуманитарки передали в Пологи. А совсем скоро в распределительный пункт приедет еще одна машина с подарками, - прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Запорожской области Иван Скиба.

В регионе также стартовала гуманитарная акция «Детям - в руки». Ее штаб открылся в Мелитополе. По словам советника аппарата уполномоченного при Президенте России по правам ребенка и по совместительству руководителя гуманитарной акции «Детям - в руки» Алексея Петрова, один гуманитарный груз уже отправился к воспитанникам «Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации детей» и интерната. Ребятам передали генераторы, стиральные машины, обогреватели, постельное белье, продукты и детские игрушки.

- Все - ради улыбки ребенка, - заверили волонтеры.