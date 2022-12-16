Ремонт трассы Бердянск - Мелитополь закончат до конца года

По всей трассе, соединяющей Мелитополь и Бердянск, сейчас идут активные ремонтные работы. Когда дорога была под контролем Украины, ее не ремонтировали многие годы. Изредка могли засыпать ямы, на этом все. В таком режиме прошло тридцать лет. Местные водители признаются, что уже и не надеялись, что когда-нибудь проедут по ровному асфальту. Зато сейчас работа кипит.

- Ремонтные работы ведутся за счет средств, выделенных из федерального бюджета. Первый слой нового покрытия дорожники уже уложили почти по всей длине трассы, протяженность которой 109 км, и приступают к укладке верхнего слоя полотна, - рассказали в администрации Запорожской области.

Работы круглосуточные, в них задействовано 276 рабочих и 128 единиц техники. Материал для дорожного полотна поставляют три асфальтобетонных завода, которые запустили для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Их мощности позволяют каждый день отгружать пять тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

- Важно, что заводы мобильные, они будут перемещаться во время ремонта других участков дороги, - подчеркнул Евгений Балицкий.

- При работе применяются технологии, придающие покрытию высокий запас прочности, который позволит обойтись без ремонта несколько лет, - добавил представитель подрядчика.

Трассе Мелитополь - Бердянск будет присвоен федеральный статус. Ее отремонтируют к Новому году.

Всего же, по информации, озвученной председателем совета министров региона Антоном Кольцовым, около 90 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Запорожской области до конца года. В 2023 году продолжат восстанавливать региональные и межмуниципальные дороги.