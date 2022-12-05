Енакиевскому металлургическому заводу - 125 лет

ДОНБАСС ПРИВЫК ТРУДИТЬСЯ

Коллектив Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ) отпраздновал 125-летие юбилейной выплавкой чугуна. В знаковом событии принял участие и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- 125-летний юбилей Енакиевского металлургического завода свидетельствует, насколько глубоки корни у предприятия и у города, - говорит руководитель региона. - Но самым важным достоянием этого предприятия во все времена, конечно же, были люди. За более чем столетнюю историю Енакиевский завод прошел через множество испытаний, но коллектив со всем справился.

В годы Великой Отечественной войны предприятие было вывезено на Урал, но после полного освобождения города уже через 100 дней на заводе состоялась первая плавка. Сложными для ЕМЗ были и последние восемь лет, в течение которых в республике продолжаются боевые действия, но, несмотря на все сегодняшние трудности, предприятие работает, развивается и хранит традиции.

ОТ ЛУНЫ ДО ЗЕМЛИ

Управляющий заводом Александр Коваленко рассказал, что за все время своего существования завод произвел 160 миллионов тонн чугуна.

Александр Коваленко.

- Мы подсчитали, что если весь этот чугун превратить в железнодорожные рельсы, то этим путем можно земной шар обкрутить более чем в два с половиной раза. А если это все превратить в строительный профиль, то можно линию проложить от Луны до Земли 40 раз! - подчеркнул он.

С трудом представляется, какие нужно было приложить физические усилия на производство такого количества, такой реки металла.

Среди действующих сотрудников ЕМЗ немало тех, кто посвятил не одно десятилетие родному заводу, немало тех, кто представляет уже не первое поколение металлургов, преданных енакиевскому предприятию.

Алексей Вельможин.

- Здесь очень много поколений отработало и работает. Мы надеемся, что наша металлургия будет процветать, - говорит заместитель начальника доменного цеха Алексей Вельможин. - Есть такой фильм «Человек из стали», вот все наши люди сделаны из стали, с шикарным характером, с хорошим настроем, с патриотизмом к своему предприятию, к своему городу и к своей республике.

В КАЖДОЙ ИСКОРКЕ ЧУГУНА - ТРУД, ТЕРПЕНИЕ И ПОДВИГ ПОКОЛЕНИЙ

В роду Александра Титова еще не было металлургов, он первый в семье, кто решил связать свою жизнь именно с этой сферой и работает на ЕМЗ уже 16 лет. Сейчас Александр - мастер производства доменного цеха, занятый на горячих участках работ.

Александр Титов.

- Несмотря на то, что в моей семье не было металлургов, папа - шахтер, мама - торговый работник, меня очень привлекало доменное производство, - говорит Александр. - Когда я пришел на предприятие, меня обучал машинист вагон-весов Сергей Головко. Он был моим учителем и наставником, очень грамотный специалист, сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Есть и те, кто уже не работает, но не забывает трудовую семью. Среди них - бывший начальник доменного цеха с 29-летним стажем руководства Александр Кузнецов, он - заслуженный металлург, лауреат Государственной премии.

Александр Кузнецов.

- В каждой искорке чугуна, которую мы будем видеть, - труд, терпение и подвиг всех поколений славного трудового коллектива завода, - сказал Кузнецов перед стартом юбилейной выплавки чугуна. - Пожелаем, чтобы чугун лился на нашем заводе еще не одну сотню лет.

На литейном дворе доменной печи № 3, где и состоялась юбилейная выплавка, вахту несли мастер доменной печи Дмитрий Жук, старший сменный мастер Александр Шарафаненко, горновые Евгений Чикин, Руслан Ручкин, Александр Рыбачук, Александр Драгныш, Александр Галицын, Александр Карпунин, Александр Скиба и Андрей Никифоренко.

СПРАВКА «КП»

Енакиевский металлургический завод был основан в 1897 году русско-бельгийским металлургическим обществом. Одним из учредителей предприятия был известный инженер, коммерсант и промышленник Федор Енакиев, в честь которого и был назван донбасский город.

Именно на ЕМЗ внедрялись передовые технологии. Здесь еще в дореволюционное время появилась самая большая в Европе доменная печь, здесь же был выплавлен первый в России чугун на минеральном топливе, и именно на этом заводе были запущены первая советская аглофабрика и разливочная машина.

На сегодняшний день Енакиевский метзавод остается одним из флагманов промышленности Донбасса, имеющим полный цикл металлургического производства - от выпуска агломерата и чугуна до изготовления товарной литой и горячекатаной квадратной заготовки, сортового проката и катанки. ЕМЗ перешел под управление Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) российского инвестора Евгения Юрченко. Предприятие наращивает промышленные мощности и развивается, сохраняя вековые традиции.