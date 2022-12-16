Новые дороги и мосты

При отступлении из ДНР украинские войска взрывали за собой мосты. Причем уничтожали не только капитальные строения, но и небольшие переправы через крошечные реки, которых много в Донбассе.

Если для военной техники такие разрушения создают лишь относительные неудобства, то гражданскому населению приходится нелегко. Как возить в объезд по грязи продукты, пассажиров да и просто добраться на работу?

Поэтому восстановлению мостов правительство ДНР уделяет особое внимание.

- Открытие движения по мостам не просто поможет жителям сократить путь, но и позволит быстрее доставлять на освобожденные территории материалы и технику, необходимые для строительства домов, школ и больниц, - отметил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

В частности, в конце ноября на завершающую стадию вышли работы по восстановлению моста через реку Кальмиус в селе Старомарьевка на автодороге государственного значения Волноваха - Тельманово. Как рассказал Виталий Хоценко, строители демонтировали разрушенные конструкции, провели работы по устройству временного моста, укладке монолитной накладной плиты, ремонту опор, армированию и бетонированию.

До конца года этот транспортный переход и еще 5 мостов в республике будут введены в эксплуатацию. В их числе - мост в Нижней Крынке. Он расположен в охранной зоне Ханжонковского водохранилища и является связующим звеном между городами Донецк, Макеевка, Харцызск, Енакиево и близлежащими поселками.

Сейчас мост строится по всем правилам и нормам Российской Федерации. Завершить работы планируется до конца текущего года.

Сергей Новиков.

- У нас задача - как можно скорее открыть движение для автомобильного транспорта. Есть техника, люди. Приезжал глава республики Денис Пушилин, пообещал с щебенкой вопрос решить. Справимся, - рассказал «Комсомолке» работник подрядной организации на строительстве моста Сергей Новиков.

Также восстанавливаются два автомобильных моста в Новоазовском районе. Они будут введены в эксплуатацию весной 2023 года и помогут в восстановлении Мариуполя.

Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, всего на новых территориях в этом году отремонтируют 500 километров дорог. Для ускорения работ используются привезенные из России мобильные асфальтобетонные заводы.

Один из важнейших проектов - реконструкция и расширение дороги Новоазовск - Мариуполь длиной 44 км. Она является главной артерией снабжения Мариуполя.

Кстати, вдоль реконструируемых автодорог строят и ремонтируют АЗС. В ДНР сейчас 337 заправок, еще 9 планируют ввести в эксплуатацию до конца года и 15 автозаправок находится в стадии ремонта.