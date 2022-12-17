Папа на стиле: Филипп Киркоров пришел с детьми на премьеру фильма «Мира»

Филипп Киркоров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фантастической драмы «Мира» режиссёра Дмитрия Киселёва. В широкий прокат фильм выйдет 22 декабря. Главную роль в нем сыграла 18-летняя Вероника Устимова, роль ее отца досталась Анатолию Белому. Сюжет рассказывает о недалеком будущем. 15-летняя Лера Арабова живет во Владивостоке. Ее отец много лет работает на орбитальной космической станции и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. После того как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. В этом ей помогает отец, использующий любую возможность передать сообщение дочери, следя сверху со станции за каждым ее шагом.

Посмотреть новый российский экшн пришел главный модник отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров. Каждый выход певца в свет – это маленькое дефиле. Известно, что Филипп скупает все новые коллекции своих любимых модных домов. На свой гардероб артист тратит миллионы, зато щеголяет в самых актуальных новинках. Минувший вечер не стал исключением: певец оделся в полном соответствии с тематикой фильма. Филипп выбрал футуристичный наряд, который он дополнил массивными металлическими кольцами и «космическим» аксессуаром.

Певец пришел на премьеру фильма "Мира" с детьми – 11-летней Аллой-Викторией и 10-летним Мартином. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В кинотеатр Филипп пришел вместе с детьми – 11-летней Аллой-Викторией и 10-летним Мартином. Наследники исполнителя выбрали для похода в кино комфортные трикотажные брюки и свитшоты. Устроившись рядом с отцом в первом ряду, Алла-Виктория и Мартин принялись с аппетитом поглощать попкорн.

Каждый выход певца в свет – это маленькое дефиле. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Филиппа и детей сопровождали тетя и дядя артиста – 77-летняя певица Мари Киркорова и 85-летний бизнесмен Харри Киркоров. До недавнего времени родственники артиста жили на две страны – США и Россию. Филипп владеет виллой в Майами, за которой присматривала его тетя Мари. Недавно Филипп рассказал, что из-за изменившейся политической ситуации перевез родственников в Россию.

- Теперь они все со мной, все под моим крылом, - рассказал Киркоров. – Готовимся к встрече Нового года, к Рождеству, которое проведем в Москве. Планы пока не изменились: я в Москве, и покидать ее не собираюсь.

Филиппа и детей сопровождали тетя и дядя артиста – 77-летняя певица Мари Киркорова и 85-летний бизнесмен Харри Киркоров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сам артист теперь тоже не знает, когда сможет полететь в США. Да и что будет с его виллой за океаном, тоже неизвестно, ведь ее грозятся отнять местные активисты. Поэтому пока певец решил отказаться от путешествий.

Алла-Виктория и Мартин растут такими же модниками, как и их звездный отец. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Особняк в США Киркоров купил в 2011 году за 4,2 миллиона долларов. С тех пор недвижимость выросла в цене. Правда, в последние годы в своем доме на океанском побережье Филипп практически не бывает. Зато исправно платит за него коммунальные платежи.