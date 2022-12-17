Анна Седокова на свое 40-летие прогулялась по Парижу в бикини

Анна Седокова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Седокова 16 декабря отметила 40-летие. На свой день рождения экс-«ВИА Гра» сделала себе особый подарок: артистка прогулялась по улицам Парижа в бикини. В соцсетях Анна выложила ролик, в котором она вышагивает по мостовой на фоне Эйфелевой башни в леопардовой шубе и в купальнике. Меховое пальто то и дело распахивается на ходу, обнажая пышные прелести певицы.

«С днем рождения самую сильную девушку, которую я только знаю, - меня. Если меня спросят, о чем я сейчас жалею, то скажу - о том, что не разрешала себе многое. Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. Жила так, как прилично. Хотя, давайте скажем прямо, у меня не всегда получалось. Сейчас я живу так, как чувствую. Всем никогда не понравишься, а себе обязательно нужно», - подписала видеоролик Седокова.

Анна выложила ролик, в котором она вышагивает по мостовой на фоне Эйфелевой башни в леопардовой шубе и в купальнике. Фото: кадр видео.

Минувшим летом Анна проделала большую работу над собой: певица занялась своей фигурой и радикально похудела. Артистка весила 72 килограмма и была крайне недовольна своим внешним видом. Усилием воли Седокова села на диету и занялась спортом. В итоге ей удалось за два месяца скинуть десять килограммов. Так что теперь Анна может смело дефилировать в бикини по улицам Парижа, предоставляя французам возможность полюбоваться своими прелестями.

Париж стал транзитной остановкой на пути Седоковой из Москвы в США. Уже через несколько часов Анна опубликовала на своей странице видео с мужем и сыном, снятое в Майами. Артистка прилетела к ним на свой день рождения и воссоединилась с семьей после долгой разлуки.

16 декабря певица отметила 40-летие. Фото: кадр видео.

Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма женаты уже два года. До недавнего времени супруги жили в Америке. Год назад исполнительница уехала в США вместе с детьми и с мужем, подписавшим контракт с американским клубом. За океаном Седокова почти не давала концертов и вела размеренную жизнь домохозяйки. Два месяца назад она вернулась в Россию. Анна участвовала в съемках телешоу и занималась развитием своего бизнеса по продаже одежды. В соцсетях Седокова жаловалась, что расставание с мужем дается ей нелегко.

- Я сильно скучаю по своей семье, по пальмам в Майами, супругу и щенку. Чувствовала, как теряю смысл, рвение. Чувствовала, что вот-вот поломаюсь, – пожаловалась поклонникам певица.

В Москве Седокова поселилась в отеле и все это время жила в гостиничных стенах.

- Переезжаю. Полтора месяца живу в гостинице, потому что хочу так. И не хочу жить одна в квартире. Я привыкла, что квартира или дом — это место, где дети и собаки, где семейные ужины и завтраки. И да. Я люблю жить в гостинице, особенно в лучшей, - призналась исполнительница.